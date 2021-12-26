ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 09:25
Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы Фото: Готовим блюда на Святвечер (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

К традиционному Святвечеру, который украинцы отметят 6 января, в канун Рождества, принято готовить 12 постных блюд. Несмотря на то, что в них нет и следа мяса, яиц или молока, они очень разнообразны, оригинальны и вкусны.

Предлагаем вам приготовить украинские постные голубцы с картошкой и грибами, рецепт которых можно посмотреть в материале Styler ниже.

Ингредиенты для постных голубцов:

  • 11-12 капустных листьев
  • 350-400 гр. картофеля
  • 250-300 гр. грибов
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 гр. томатной пасты
  • 1 лавровый лист
  • Немного зелени укропа
  • Соль по вкусу
  • Масло для обжарки

Пошаговое приготовление блюда

Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде, затем воду слейте, а картофель разомните в пюре.

Грибы обжарьте с мелко нарубленным луком и натертой на терке морковью до золотистого цвета на растительном масле, добавьте в картофельное пюре, по необходимости добавьте соли по вкусу и немного рубленого укропа, хорошо перемешайте.

Капустные листья отварите до мягкости в воде (воду не сливайте), срежьте грубые прожилки, начините листья картофельным пюре и сформируйте голубцы.

На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте голубцы с двух сторон, уложите голубцы в свободную кастрюлю.

В небольшом количестве воды, в которой варилась капуста, растворите томатную пасту и немного соли, залейте голубцы так, чтобы жидкость слегка их прикрыла. Посыпьте рубленым укропом, добавьте лавровый лист, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 20-25 минут.

Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы

Фото: Вариант, как могут выглядеть накрученные голубцы (pixabay.com)

Традиционное меню на Святвечер выглядит так:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампушки

За стол садились всей семьей с первой звездой на небе. Опаздывать на праздничный ужин строго запрещалось.

Ранее мы писали также, как приготовить настоящий борщ "с ушками"

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты Святвечер Рождество
LITE
Стало известно, кто выиграл 2 сезон шоу "Маска": яркие фото и видео из суперфинала
Стало известно, кто выиграл 2 сезон шоу "Маска": яркие фото и видео из суперфинала