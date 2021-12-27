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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 3 - настоящие украинские пампухи

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 08:10
Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 3 - настоящие украинские пампухи Фото: постные пампухи (prolviv.com)
Автор: Светлана Мащенко

Пампушки или пампухи - одно из обязательных двенадцати постных блюд традиционного украинского Святвечера, который после первой звезды собирал за столом всю семью.

Как приготовить вкусную украинскую выпечку - читайте ниже в нашем материале Styler.

Ингредиенты для пампушек:

  • 1 кг муки,
  • 50 г дрожжей,
  • 0,5 стакана сахара.
  • 200 г вишневого или розового варенья для начинки.

Пошаговое приготовление блюда

Растворите водой половину муки и дрожжей до однородной массы с консистенцией домашней сметаны. Поставьте в тепло. Когда тесто подойдет, замесите его, добавляя остальную муку, соль и сахар. Снова поставьте в тепло.

Когда тесто подрастет, выложите его часть на посыпанную мукой доску и скачайте корж толщиной 1 см.

До половины коржа стаканом обозначьте круги. В центре каждого круга положите варенье без сиропа, накройте второй половиной коржа и стаканом вырежьте пампушки. Сложите их на посыпанную мукой доску и накройте. Так же сделайте пончики из остального теста и все вместе поставьте в теплое место, чтобы подошли.

Жарить пончики надо в подсолнечном масле. Следите, чтобы жир не очень кипел, потому что при быстром жарке пампушки внутри могут остаться сырыми.

Готовые пампухи можно посыпать сахарной пудрой, а подавать лучше с узваром.

Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 3 - настоящие украинские пампухиГотовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 3 - настоящие украинские пампухи

Фото: примерный вид ваших пампушек (smakotainfo, olx)

Это важно: на ужин нельзя опаздывать, а начинался он после появления в небе первой звезды, собирая за столом большую семью.

Меню на Святвечер может выглядеть вот так:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампухи

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, а также борщ "с ушками".

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рецепт Святвечер
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