Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №8 - тушеная капуста с секретным ингредиентом

Традиционный украинский Святвечер, канун Рождества, собирает за столом большую семью имеет особые кулинарные обычаи – на столе должно быть 12 постных блюд, к вкушению которых стоит приступать, когда на небе появится первая звезда.

Как приготовить особую тушеную капусту, что придется по вкусу всем – читайте в материале Styler .

Чтобы она получилась необычайно вкусной, добавим к свежей капусте секретный ингредиент – квашеную капусту, а также соленые огурцы.

Ингредиенты для блюда

1 средняя капуста - 1кг

250 грамм квашеной капусты

Грибы

5-6 штук небольших соленых огурцов

2 столовые ложки томатной пасты

1 столовая ложка сахара

Растительное масло

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нашинкуйте мелко капусту. Нагрейте в сковороде масло и поместите капусту в сковороду. Добавьте 0,5 стакана воды. Накройте крышкой и тушите 30 минут.

Затем добавьте порезанные кружочками огурцы, грибы, кислую капусту, сахар и томатную пасту. Если надо, посолите и поперчите.

Все хорошо перемешайте и тушите еще 15 минут.

Наша особая капуста готова!

Меню на Святвечер может выглядеть так:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампухи

И помните на ужин в этот день опаздывать нельзя!