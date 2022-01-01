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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №8 - тушеная капуста с секретным ингредиентом

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Суббота 01 января 2022 09:05
Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №8 - тушеная капуста с секретным ингредиентом Фото: Как приготовить тушеную капусту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Традиционный украинский Святвечер, канун Рождества, собирает за столом большую семью имеет особые кулинарные обычаи – на столе должно быть 12 постных блюд, к вкушению которых стоит приступать, когда на небе появится первая звезда.

Как приготовить особую тушеную капусту, что придется по вкусу всем – читайте в материале Styler.

Чтобы она получилась необычайно вкусной, добавим к свежей капусте секретный ингредиент – квашеную капусту, а также соленые огурцы.

Ингредиенты для блюда

  • 1 средняя капуста - 1кг
  • 250 грамм квашеной капусты
  • Грибы
  • 5-6 штук небольших соленых огурцов
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка сахара
  • Растительное масло
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Нашинкуйте мелко капусту. Нагрейте в сковороде масло и поместите капусту в сковороду. Добавьте 0,5 стакана воды. Накройте крышкой и тушите 30 минут.

Затем добавьте порезанные кружочками огурцы, грибы, кислую капусту, сахар и томатную пасту. Если надо, посолите и поперчите.

Все хорошо перемешайте и тушите еще 15 минут.

Наша особая капуста готова!

Меню на Святвечер может выглядеть так:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампухи

И помните на ужин в этот день опаздывать нельзя!

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованную сельдь, карпатскую грибную юшку, а также узвар.

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