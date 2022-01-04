Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 11 - украинская заливная рыба
В канун Рождества 7 января многие украинские семьи соберутся за столом, чтобы отметить Святвечер - традиционный ужин с 12-ю постными блюдами. Рыба - является непременной частью трапезы, ведь она еще в раннем христианстве была принята как символ Христа многими отцами церкви.
Как приготовить вкусную заливную рыбу к Святвечеру - читайте ниже в материале Styler.
Ингредиенты на 1 крупную рыбину (1000-1200 г):
- 10-12 г желатина,
- по 1 шт. коренья (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей - на выбор),
- головка лука,
- лавровый лист,
- соль.
Отметим, что лучше всего для заливной рыбы подходят крупные виды рыб (осетр, судак, щука). Однако это вовсе не является незыблемым правилом.
Пошаговое приготовление заливной рыбы
Очищенную и вымытую рыбу нарезать на куски. Кости, голову без жабр, зачистки и икру сложить в кастрюлю, добавить коренья, лук, соль, лавровый лист (1-2 листа), залить водой и поставить варить.
Через 15-20 минут в эту же кастрюлю положить для варки куски рыбы.
Когда рыба будет готова, вынуть куски шумовкой, уложить на блюдо в форме целой рыбы, но с небольшими промежутками между кусочками, и поставить блюдо в холодное место.
Получившийся от варки рыбы бульон слить и приготовить 2-2,5 стакана желе, то есть растворить размоченный желатин, вскипятить и процедить через салфетку.
Каждый кусок рыбы украсить ломтиками лимона, моркови, нарезанной в виде звездочек, листиком зелени и залить полученным желе в два-три приема, чтобы украшения не сдвинулись с места, а куски рыбы были залиты желе.
Блюдо держать в холодном месте, пока желе не застынет.
Некоторые нюансы приготовления рыбы
Приготовление заливного из рыбы начинается с трех "П" - почистить, посолить, подкислить (добавить в заливное лимон).
Прежде чем отваривать рыбу, ее стоит выдержать 20-30 минут в холодной воде.
Готовность рыбы можно определить по внешнему виду - мясо должно стать непрозрачным.
Чтобы бульон, которым заливается рыба, оставался прозрачным, варить рыбу следует на минимальном огне.
Украшают заливную рыбу обычно кружочками вареных яиц и вареной моркови, дольками лимона, зеленым горошком, ягодками клюквы или калины. А профессиональные повара рекомендуют подавать заливную рыбу с хреном, майонезом, лимонным соком и оливками.
Чтобы кусочки рыбы и овощей имели в заливном эстетичный и аппетитный вид, бульон следует заливать в несколько этапов, каждый раз охлаждая.
Меню на Святвечер может выглядеть вот так:
- Кутья
- Борщ с ушками
- Грибная юшка
- Вареники
- Голубцы
- Маринованная сельдь
- Маринованные грибы
- Заливная рыба
- Тушеная капуста
- Фасоль
- Узвар
- Пампухи
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