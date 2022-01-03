Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №10 - маринованные грибы за 1 час

Маринованные грибы - одно из 12 блюд, которые стоит подать на стол к Святвечеру, который уже 6 января, накануне Рождества соберет за столом большую семью. Предлагаем замариновать грибы из замороженных прямо перед подачей, так они будут значительно вкуснее, чем закатанные в банки несколько месяцев назад.

По словам кулинара, готовка "быстрой" закуски займет не более часа. При этом использовать можно как свежие, так и отварные замороженные грибы. Лучше всего, конечно подойдет царь всех грибов - белый гриб.

Ингредиенты для маринованных белых грибов:

Белые грибы - 5-6 шт.

Зеленый лук - 2-3 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Уксус пищевой - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль, черный перец по вкусу

Приготовление блюда

Налейте в кастрюлю 2,5 литра воды, вскипятите и положите грибы туда. Варить надо примерно 10 минут.

Переложите сваренные грибы в миску, дайте остыть и порежьте на крупные куски, если нужно. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте постоять минут десять, чтобы соль растворилась.

Фото: Рецепт быстрых маринованных грибов (djurenko.com)

Очистите чеснок, мелко нарубите и добавьте к грибам. Тонко нарежьте зеленый лук (только перо). Перемешайте и добавьте 0,5 ч. л. пищевого (столового) 6% уксуса. Дайте постоять еще 10 минут и заправьте растительным маслом.

Если закуску поставить в холодильник на некоторое время, она станет еще вкуснее.

Так может выглядеть ваше меню на Святвечер:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампухи

И помните: на праздничный ужин ни в коем случае нельзя опаздывать. Ее начинали сразу после появления в небе первой звезды.