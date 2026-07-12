ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Яким буде новий Кабмін Корецького: джерела РБК-Україна розкрили можливі призначення

22:00 12.07.2026 Нд
5 хв
Хто з міністрів втратить посаду?
aimg Мілан Лєліч
Яким буде новий Кабмін Корецького: джерела РБК-Україна розкрили можливі призначення Фото: Сергій Корецький, голова "Нафтогазу" (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Наступним премʼєром ймовірно стане Сергій Корецький з "Нафтогазу", призначення може відбутися вже у вівторок. Не всі в уряді втратять свої посади зі зміною очільника, але зʼявляться й нові міністерства.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Головне:

  • Ймовірний прем'єр: Сергій Корецький ("Нафтогаз") є фактично безальтернативним кандидатом на посаду голови уряду. Його призначення планується на середу.
  • Графік змін: У вівторок очікується відставка Юлії Свириденко, а до вечора четверга - затвердження повного складу нового Кабміну.
  • Розділення міністерств: Посаду міністра розвитку громад і територій планують знову розділити на Мінрегіон (кандидат - Віталій Безгін) та Мінінфраструктури. Також очікується роз’єднання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
  • Кадрові ротації: Свій пост може залишити Олексій Кулеба, посаду міністра освіти й науки замість Оксена Лісового може обійняти Микола Трофименко. Також не виключається заміна міністра оборони Михайла Федорова та віце-прем'єра Тараса Качки.
  • Статус інших посадовців: Мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді.
  • Пріоритети: На цьому тижні Верховна Рада зосередиться виключно на ротаціях в уряді, призначення голови СБУ наразі не планується.

Програма-максимум щодо кадрових перестановок на наступний тиждень - до вечора четверга затвердити повний склад нового уряду. Програма-мінімум - затвердити до цього часу нового прем'єр-міністра.

За словами співрозмовника, Сергій Корецький станом на зараз є фактично безальтернативним кандидатом на пост нового голови уряду.

Згідно з планом, у вівторок планується проголосувати за відставку чинного прем'єра Юлії Свириденко. Далі "Слуга народу" ввечері вівторка збереться на засідання, куди прийде Корецький в якості кандидата в прем'єри. За сприятливого ходу подій вже в середу парламент має підтримати його призначення, розповів співрозмовник. За його словами, голоси під це в сесійній залі мають знайтися.

Складніше буде з формуванням нового персонального складу уряду, адже вже зараз деякі нардепи висловлюють свою позицію за чи проти окремих кандидатур.

Мінрегіон

Втім, як запевнило джерело РБК-Україна, майже стовідсотково в наступному Кабміні не буде віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби. А його посаду знову пропонують розділити на дві: Мінрегіон та Мініфраструктури й відновлення.

Головним кандидатом на Мінрегіон джерело РБК-Україна назвало нардепа Віталія Безгіна, з кандидатом на Мінінфраструктури визначеності поки немає, скоріше за все, крісло займе один із діючих керівників ОВА, наприклад, Олег Синегубов (Харківщина), Микола Калашник (Київщина), Іван Федоров (Запоріжжя) тощо – перелік не повний.

Натомість діючий мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді, попри різноманітні чутки в соціальних мережах.

Мінекономіки

Також буде розділено і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Його нинішній очільник Олексій Соболєв в новому уряді займатиметься першими двома напрямками, тоді як відновиться окреме міністерство сільського господарства, яке має очолити Тарас Висоцький, розповів співрозмовник РБК-Україна.

МОН

Також очікується, що в новому уряді з'явится новий міністр освіти й науки – замість Оксена Лісового це місце може зайняти його заступник Микола Трофименко, однак цю кандидатуру ще не фіналізовано.

Інші можливі призначення

Співрозмовник РБК-Україна припустив й інші ротації під час зміни уряду, наприклад, віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку потенційно може змінити посол України при ЄС Всеволод Ченцов. Можливою є також заміна голови Міністерства ветеранів – але потенційний кандидат замість Наталії Калмикової поки не відомий.

Також, за словами джерела, повністю не можна виключати й заміни міністра оборони Михайла Федорова – на голову МВС Ігоря Клименка чи іншого кандидата.

Крім того, поки очікується, що на цьому тижні Верховна Рада буде займатись лише ротаціями в уряді - отже, наприклад, внесення на її розгляд кандидатури нового голови СБУ станом на зараз не планується.

Кабмін Свириденко йде у відставку

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про рішення оновити Кабмін. Він вже зустрівся з чинним прем'єром Юлією Свириденко та запропонував їй нову посаду. Про яке саме призначення йдеться наразі точно невідомо, але деякі нардепи повідомляють, що вона може очолити посольство України в США.

Свириденко вже також вийшла із заявою, зазначивши, що готова до нових призначень.

Юлія Свириденко пробула на чолі уряду майже рік (з 17 липня 2025 року). Склад Кабміну Свириденко:

  • Денис Шмигаль - перший віце-прем’єр - міністр енергетики,
  • Олексій Кулеба - віце-прем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій,
  • Тарас Качка - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
  • Тетяна Бережна - віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури,
  • Матвій Бідний - міністр молоді та спорту,
  • Наталія Калмикова - міністр у справах ветеранів,
  • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ,
  • Оксен Лісовий - міністр освіти і науки,
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я,
  • Сергій Марченко - міністр фінансів,
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ,
  • Олексій Соболев - міністр економіки, довкілля та сільського господарства,
  • Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім'ї та єдності,
  • Михайло Федоров - міністр оборони,
  • Людмила Сугак - т.в.о міністра юстиції,
  • Олександр Борняков - т.в.о міністра цифрової трансформації.
Читайте також: Відставка Кабміну. Що відомо про рішення Зеленського та чому Свириденко йде з посади
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія Свириденко Сергій Корецький
Новини
Трагедія у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив керівників заводів
Трагедія у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив керівників заводів
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі