Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: королева столу - багата кутя

Кутя - традиційна українська страва, яку зазвичай готують з цільних зерен. Зазвичай її готують із пшениці, рідше з інших круп - рису, вівса, ячменю. В неї додають мед, мак, горішки, родзинки, цукати та інші сухофрукти. Перша кутя цього року називається багатою, хоча вона й пісна.
Як приготувати кутю, і що вона значить для українців - читайте нижче в матеріалі Styler.
Частини куті, як правило, готують окремо: зерно або крупу відварюють у великій кількості води або варять розсипчасту кашу, потім додають солодку частину і добавки. Після з'єднання всіх компонентів кутю прогрівають протягом 10 хвилин (ідеально - в глиняному горщику).
Кажуть, що найкраща кутя виходить з "пиханої" пшениці. Це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.
Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті.
У залежності від кількості доданої рідини кутя може бути напіврідкою або розсипчастою.
На Святчевер готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.
На Щедрий вечір (Старий Новий Рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.
Голодна кутя подається на Водохреща. Ця страва в основному складається з зернової основи і підсолоджувача.
Зерно "пиханої" пшениці (0,5 л) промити холодною водою, поставити варити, поки не стане м'яким. За той час, поки охолоджується зерно, промити гарячою водою мак (250 г). Воду злити і висипати мак до макітри.
Перетирати його до появи молочкуватої суміші. Краще терти мак, якщо додати до нього 50 г цукру.
Зварене зерно пшениці помістити в макітру з перетертим маком, перемішати, додаючи мед чи цукор та горіхи до смаку.
Це важливо: під час вечері першим пробує кутю господар. Запізнюватися на неї в жодному разі не можна. А за стіл сідали після появи в небі першої зірки.
Раніше ми писали, з якої крупи виходить найсмачніша кутя, і як приготувати страву традиційним і незвичайним способом.
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