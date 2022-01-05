Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: королева столу - багата кутя

Важливі нюанси в приготуванні куті

Частини куті, як правило, готують окремо: зерно або крупу відварюють у великій кількості води або варять розсипчасту кашу, потім додають солодку частину і добавки. Після з'єднання всіх компонентів кутю прогрівають протягом 10 хвилин (ідеально - в глиняному горщику).

Кажуть, що найкраща кутя виходить з "пиханої" пшениці. Це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.

Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті.

У залежності від кількості доданої рідини кутя може бути напіврідкою або розсипчастою.

Кутю готують не тільки на Святвечір

На Святчевер готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.

На Щедрий вечір (Старий Новий Рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.

Голодна кутя подається на Водохреща. Ця страва в основному складається з зернової основи і підсолоджувача.

Рецепт традиційної багатої куті

Зерно "пиханої" пшениці (0,5 л) промити холодною водою, поставити варити, поки не стане м'яким. За той час, поки охолоджується зерно, промити гарячою водою мак (250 г). Воду злити і висипати мак до макітри.

Перетирати його до появи молочкуватої суміші. Краще терти мак, якщо додати до нього 50 г цукру.

Зварене зерно пшениці помістити в макітру з перетертим маком, перемішати, додаючи мед чи цукор та горіхи до смаку.

Це важливо: під час вечері першим пробує кутю господар. Запізнюватися на неї в жодному разі не можна. А за стіл сідали після появи в небі першої зірки.

Традиційне меню на Святвечір може виглядати ось так: