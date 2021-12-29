Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт № 5 - маринованная сельдь за 2 часа
Предлагаем приготовить вкусную маринованную сельдь, которая будет готова к употреблению уже через два часа. Блюдом можно полакомиться на Святвечер - в канун Рождества. Хотя стол и должен быть постный, однако для рыбы бывают исключения.
Как правильно замариновать рыбу, пишет ресурс Stravy.
Ингредиенты блюда:
- Сельдь (размороженная) - 1 кг (3 шт.)
- Перец душистый горошком - 4 шт.
- Соль - 3 ст. л.
- Сахар - 2 ст. л.
- Яблочный сок - 0,5 стакана.
- Купаж оливкового и подсолнечного масла - 2 ст. л.
Как замариновать рыбу
Разморозьте рыбу, удалите голову и внутренности, снимите кожу и порежьте филе на кусочки.
Яблочный сок подогрейте, добавьте специи, перемешайте.
Рыбу залейте маринадом, оставьте на 2 часа.
Когда выбираете бочковую сельдь, обращайте внимание на упругость рыбин, нет ли странных пятен, а также на запах - не должно быть неприятной нотки.
Отметим, что в раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Знак рыбы был первой монограммой Христа.
Меню на Святвечер может выглядеть вот так:
- Кутья
- Борщ с ушками
- Грибная юшка
- Вареники
- Голубцы
- Маринованная сельдь
- Маринованные грибы
- Заливная рыба
- Тушеная капуста
- Фасоль
- Узвар
- Пампушки
И помните: на Святую вечерю опаздывать нельзя, а начинать его нужно ее с первой звездой.
Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, а также вареники с капустой.