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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 9 - особая украинская фасоль

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Воскресенье 02 января 2022 08:45
Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 9 - особая украинская фасоль Фото: Как приготовить фасоль на Святвечер (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

7 января все украинцы будут праздновать Рождество, которому предшествует Святвечер с особыми традициями, среди которых ужин с 12-ю постными блюдами.

Как приготовить одну из них - особую украинскую фасоль, заправленную луком с грибочками - смотрите ниже в нашем материале Styler.

Ингредиенты для фасоли:

  • 300 г фасоли,
  • 50 г сушеных опят,
  • 2 луковицы,
  • 2 ст. ложки муки,
  • 2 ст. ложки растительного масла,
  • соль по вкусу,
  • 2-3 зубка чеснока.

Пошаговое приготовление блюда

Фасоль залейте холодной, а грибы горячей водой и оставьте на ночь, чтобы набухли.

Сварите вместе в небольшом количестве воды до готовности фасоли.

Мелко нарезанный лук поджарьте на масле, добавьте муку и держите на огне, пока мука не станет золотистого цвета.

Соедините все составляющие, заправьте по вкусу солью и чесноком.

Наша готовая фасоль может выглядеть так:

Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 9 - особая украинская фасоль

Фото: Фасоль с грибами (krasainfo.com)

Вариант меню на Сочельник:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампухи

Это важно: к праздничному ужину ни в коем случае нельзя опаздывать. Ее начинали сразу после появления в небе первой звезды.

После ужина шли колядовать к родственникам и соседям, которым несли кутью и пели колядок.

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованную сельдь, карпатскую грибную юшку, узвар и тушеную капусту.

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