Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 9 - особая украинская фасоль

7 января все украинцы будут праздновать Рождество, которому предшествует Святвечер с особыми традициями, среди которых ужин с 12-ю постными блюдами.

Как приготовить одну из них - особую украинскую фасоль, заправленную луком с грибочками - смотрите ниже в нашем материале Styler .

Ингредиенты для фасоли:

300 г фасоли,

50 г сушеных опят,

2 луковицы,

2 ст. ложки муки,

2 ст. ложки растительного масла,

соль по вкусу,

2-3 зубка чеснока.

Пошаговое приготовление блюда

Фасоль залейте холодной, а грибы горячей водой и оставьте на ночь, чтобы набухли.

Сварите вместе в небольшом количестве воды до готовности фасоли.

Мелко нарезанный лук поджарьте на масле, добавьте муку и держите на огне, пока мука не станет золотистого цвета.

Соедините все составляющие, заправьте по вкусу солью и чесноком.

Наша готовая фасоль может выглядеть так:

Фото: Фасоль с грибами (krasainfo.com)

Вариант меню на Сочельник:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампухи

Это важно: к праздничному ужину ни в коем случае нельзя опаздывать. Ее начинали сразу после появления в небе первой звезды.

После ужина шли колядовать к родственникам и соседям, которым несли кутью и пели колядок.