Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: блюдо № 1 - борщ "с ушками"
К нам приближается Рождество 7 января, которое имеет замечательную традицию Святвечера - собирать всю семью за праздничным столом, на котором должны присутствовать 12 блюд. Именно 6 января заканчивается Рождественский пост, поэтому все вкусности должны быть постными.
Предлагаем вам вместе со Styler ознакомиться с рецептами этих блюд, первым из которых станет борщ "с ушками".
Ингредиенты для постного борща:
- сушеные грибы - 150 г,
- свекла - 500 г,
- морковь - 100 г,
- свекольный квас - 400 г,
- мука - 50 г,
- сливочное масло - 100 г,
- соль, перец - по вкусу.
Сушеные грибы промойте и отварите. Свеклу, морковь почистите и тоже отварите. Соедините овощной и грибной отвары.
Свеклу нарежьте соломкой, положите в отвар, заправьте солью, перцем, свекольным квасом, добавьте муку, поджаренную на сливочном масле, и хорошо прокипятите борщ.
Подают такой борщ вместе с "ушками".
Ушки для борща
- Пшеничная мука - 1,5 стакана,
- Вода - 0,5 стакана,
- Сливочное масло или маргарин - 2 ст. ложки,
- Соль - по вкусу.
Для начинки: грибы сушеные или свежие, лук, соль, растительное масло.
Замесите тесто как на пельмени. Для начинки нужны сушеные или свежие грибы. Если грибы сушеные, то их надо замочить в воде, а затем отварить. Если свежие, то достаточно их отварить.
Слегка поджарьте лук. Вареные грибы отцедите от воды, мелко порежьте и добавьте в лук и немного пожарьте.
Тесто раскатайте на маленькие кружочки, положите начинку из грибов и слепите таким же образом, как лепятся пельмени и отварите в подсоленной воде в течение минуты.
Фото: примерно таким может получиться ваш борщ с ушками (pixabay.com/)
Вот таким должно быть традиционное меню на Святвечер:
- Кутья
- Борщ с ушками
- Грибная юшка
- Вареники
- Голубцы
- Маринованная сельдь
- Маринованные грибы
- Заливная рыба
- Тушеная капуста
- Фасоль
- Узвар
- Пампушки
Интересно, что опаздывать на ужин нельзя. Ее начинали с первой зарей на небе, которая символизировала рождение Иисуса. А до этого употреблять пищу было запрещено в течение всего дня.
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