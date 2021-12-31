Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 7 - узвар с особым компонентом
Узвар - одно из, как сейчас говорят, маст-хэв блюд для праздничного стола на Святвечер, который мы отметим накануне Рождества. Казалось, что может быть проще - закинул груши-яблочки в кастрюлю, добавил сахара и варишь. Однако и здесь есть свои нюансы.
Как приготовить вкусный узвар к праздничному столу, который придется по нраву и детям и взрослым - читайте ниже в нашем материале Styler.
Чтобы узвар имел действительно насыщенный вкус, просто замените сахар медом.
Ингредиенты:
- Сушеные яблоки - 100 г
- Сушеные груши - 100 г
- Чернослив - 100 г
- Изюм - 50 г
- Мед - 3/4 стакана
- Вода - 5 л
Пошаговое приготовление узвара:
Сухофрукты нужно перебрать, хорошо промыть, залить водой и варить, учитывая срок варки каждого фрукта.
Сначала отварить сухие груши и яблоки, затем положить чернослив, изюм и довести до кипения.
Отвар слить, процедить, растворить в нем мед, залить сваренные фрукты и ягоды и довести до кипения.
Затем поставить узвар в холодное место и дать настояться 5-6 часов. Можно приготовить узвар из любых сушеных фруктов и ягод.
Вот такими 12-ю блюдами можно накрыть праздничный стол:
- Кутья
- Борщ с ушками
- Грибная юшка
- Вареники
- Голубцы
- Маринованная сельдь
- Маринованные грибы
- Заливная рыба
- Тушеная капуста
- Фасоль
- Узвар
- Пампухи
Праздничный ужин по традиции собирает за столом всю большую семью. Опаздывать на него ни в коем случае нельзя. Начинали есть после того, как в небе появлялась первая звезда.
Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованная сельдь, а также карпатскую грибную юшку.