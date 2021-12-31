Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 7 - узвар с особым компонентом

Узвар - одно из, как сейчас говорят, маст-хэв блюд для праздничного стола на Святвечер, который мы отметим накануне Рождества. Казалось, что может быть проще - закинул груши-яблочки в кастрюлю, добавил сахара и варишь. Однако и здесь есть свои нюансы.

Как приготовить вкусный узвар к праздничному столу, который придется по нраву и детям и взрослым - читайте ниже в нашем материале Styler .

Чтобы узвар имел действительно насыщенный вкус, просто замените сахар медом.

Ингредиенты:

Сушеные яблоки - 100 г

Сушеные груши - 100 г

Чернослив - 100 г

Изюм - 50 г

Мед - 3/4 стакана

Вода - 5 л

Пошаговое приготовление узвара:

Сухофрукты нужно перебрать, хорошо промыть, залить водой и варить, учитывая срок варки каждого фрукта.

Сначала отварить сухие груши и яблоки, затем положить чернослив, изюм и довести до кипения.

Отвар слить, процедить, растворить в нем мед, залить сваренные фрукты и ягоды и довести до кипения.

Затем поставить узвар в холодное место и дать настояться 5-6 часов. Можно приготовить узвар из любых сушеных фруктов и ягод.

Вот такими 12-ю блюдами можно накрыть праздничный стол:

Кутья

Борщ с ушками

Грибная юшка

Вареники

Голубцы

Маринованная сельдь

Маринованные грибы

Заливная рыба

Тушеная капуста

Фасоль

Узвар

Пампухи

Праздничный ужин по традиции собирает за столом всю большую семью. Опаздывать на него ни в коем случае нельзя. Начинали есть после того, как в небе появлялась первая звезда.