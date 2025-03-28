Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою

Вчора, 27 березня, Марії виповнилося три місяці.

"Наїдаємо щічки. Залишу на пам'ять найкращі моменти березня тут", - підписала серію фото молода мама.

На одному з них вона позує з донькою, яка вдягнена у светр із написом "Марія".



Дружина Позитива з донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також вона сфотографувала дитину біля цифри 3.



Дочка Позитива (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото є і сам співак, який, до речі, бере активну участь у житті дитини й всіляко допомагає дружині.



Позитив із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також сім'я сфотографувалася разом.



Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі тут же почали коментувати нові фото. Багато хто зазначив, що маленька Марія росте точною копією свого зіркового батька:

"Татова копія"

"Вона така татова. Маленька Positiffна копія!"

"Красуня, як мама, але схожа на тата"

"Маленький Позитивчик"

"Як швидко летить час"

"Красуня, татова копія"

"Татова квіточка"

"На тата схожа"

"Так, татова копія, особливо 3-тє фото"

"Це так прекрасно".



Юлія Сахневич із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про стосунки Позитива і Юлії Сахневич

Олексій Завгородній був одружений з дизайнеркою та власницею бренду Аnnnshooo Анною Андрійчук-Завгородньою з 2013 по 2021 рік.

У 2020 році співак брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Юлією Сахневич і саме тоді пару почали підозрювати в романі. Однак пізніше співак заперечував ці чутки.



Позитив і Сахневич у 2020 році (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Лише восени 2022 року він публічно зізнався, що його серце не вільне. Однак тоді він не розсекретив, хто саме є його другою половинкою.

На початку 2024 року Позитив зізнався Юлії Сахневич у коханні. Влітку пара опублікувала красиву фотосесію в стилі love story. Саме тоді стало відомо, що вони давно живуть разом і встигли одружитися. В одному з інтерв'ю артист розповів, що мріє стати батьком.

А вже в листопаді 2024 року стало відомо, що пара в очікуванні первістка. Позитив із дружиною не стали робити грандіозну вечірку, щоб дізнатися стать дитини, і до пологів не розповідали, хто у них буде.

27 грудня 2024 року в них народилася донька, яку назвали Марією. Пара не відразу оголосила радісну новину в мережі, а за кілька тижнів.



Перше фото доньки Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Юлія Сахневич вже встигла показати у своєму блозі, як вона приходить у допологову форму. За місяць після пологів їй вдалося скинути 12 кг.

Також пара вже вперше вийшла у світ після народження доньки й дала невелике інтерв'ю. У ньому Сахневич розповіла, що Позитив часто допомагає їй з малятком і всіляко підтримує.



Позитив з дружиною і донькою (фото: instagram.com/positiff)

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