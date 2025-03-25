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Зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше став батьком: ніжне фото малюка

Вівторок 25 березня 2025 10:50
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Зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше став батьком: ніжне фото малюка Ед Вествік з дружиною (фото: instagram.com/edwestwick)
Автор: Іванна Пашкевич

37-річний актор Ед Вествік, відомий за роллю Чака Басса у культовому серіалі "Пліткарка", вперше став батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ед поділився серією чорно-білих фото з дружиною Емі Джексон і новонародженою дитиною.

"Ласкаво просимо у цей світ, малюку. Оскар Олександр Вествік", - підписав публікацію актор, розкривши ім'я сина.

Ед Вествік з дружиною та сином (фото: instagram.com/edwestwick)

Новина про заручини Еда Вествіка та Емі Джексон - фотомоделі та актриси індійського кіно - з’явилася у січні минулого року.

У серпні пара зіграла весілля в Італії, а вже у жовтні оголосила, що чекає на поповнення. Зірка &quot;Пліткарки&quot; Ед Вествік вперше став батьком: ніжне фото малюкаЕд Вествік з дружиною та сином (фото: instagram.com/edwestwick)

Для артиста ця дитина стала першою, тоді як у 33-річної Емі вже є п'ятирічний син.

Раніше вона була заручена з Джорджем Панайоту, спадкоємцем мільйонера Андреаса Панайоту, проте їхні стосунки завершилися незадовго до її знайомства з Вествіком.

Сам Ед також має насичену історію стосунків. Він був короткий час одружений з актрисою Рені Даймонд, а з 2008 по 2010 рік зустрічався з колегою по серіалу "Пліткарка" Джесікою Зор.

У 2020 році він мав роман із моделлю Тамарою Франческоні.

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