Позитив та Юлія Сахневич стали батьками: стать дитини та перше фото

Український виконавець Позитив (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) і його дружина, танцівниця Юлія Сахневич розповіли в мережі радісну новину - вони вперше стали батьками.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільну публікацію в Instagram зіркової пари.

Хто народився у Позитива та Юлії Сахневич

У пари народилася донька, яку назвали Марією.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ", - зазначили молоді батьки у своїй публікації.

Позитив, Юлія Сахневич і донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також Позитив і Сахневич показали перші фото з малятком. На одному з них вона міцно спить на своїй мамі, а на другому зображена вся сім'я. Позитив і його дружина світяться від щастя поруч із донечкою.

Юлія Сахневич із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Пара продемонструвала стильні кадри з фотосесії, яка, очевидно, була зроблена у них вдома. Судячи з усього, дочка відомого виконавця і танцівниці народилася кілька тижнів тому.

Позитив, Юлія Сахневич і донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари одразу ж почали коментувати публікацію, бажаючи дитині та її батькам всього найкращого. Серед них було й багато українських знаменитостей та їхні другі половинки:

"Яка крута новина! Вітаємо! Все тільки починається. Щастя вам великого!" - написала дружина Віталія Козловського Юлія Бакуменко

"Вітаю" - зазначила дружина Остапчука Катерина Полтавська

"О май гад! Бро, обіймаю. Донечка"

"Я реву від щастя"

"Це любов"

"Вітаю, легкого відновлення, терпіння. Нехай Марія радує батьків і радіє цьому життю"

"Безмежного щастя, здоров'я і любові".

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про стосунки Позитива і Юлії Сахневич

Нагадаємо, пара зблизилася під час участі в проєкті "Танці з зірками" (2020) - тоді ширилися чутки, що у Позитива і Сахневич роман. Однак тоді виконавець всіляко заперечував це, оскільки був у шлюбі з Анною Андрійчук-Завгородньою. Через деякий час вони розлучилися.

Лише 2022 року стало відомо, що серце співака невільне - тоді він натякнув на нові стосунки, хоча подробиць розкривати не став.

Навесні 2024 року артист публічно зізнався Юлії Сахневич у коханні. Пізніше стало відомо, що пара вже близько року в офіційному шлюбі, але цей факт ретельно приховувала від громадськості.

У листопаді 2024 року закохані оголосили, що вперше стануть батьками.

Стать дитини Позитив і Сахневич не стали розкривати до пологів, зазначивши, що зробили скромну гендер-паті для найближчих. Олексій Завгородній розповідав, чи буде він присутній на пологах.

Юлія Сахневич радувала своїх підписників незвичними фотосесіями вагітності.

Позитив також розповів, чи привітав його Потап, який під час війни живе і працює за кордоном, з майбутнім поповненням у родині.

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)