RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Жена Позитива очаровала новыми фото с 3-месячной дочкой

Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) Юлия Сахневич опубликовала в сети новые фото их дочери Марии, которая заметно подросла.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Вчера, 27 марта, Марии исполнилось три месяца.

"Наедаем щечки. Оставлю на память самые лучшие моменты марта здесь", - подписала серию фото молодая мама.

На одном из них она позирует с дочкой, которая одета в свитер с надписью "Мария".

Жена Позитива с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также она сфотографировала малышку возле цифры 3.

Дочь Позитива (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото есть и сам певец, который, к слову, принимает активное участие в жизни ребенка и всячески помогает супруге.

Позитив с дочкой Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также семья сфотографировалась вместе.

Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись комментировать новые фото. Многие отметили, что маленькая Мария растет точной копией своего звездного отца:

  • "Папина копия"
  • "Она такая папина. Маленькая Positiffная копия!"
  • "Красавица, как мама, но похожа на папу"
  • "Маленький Позитивчик"
  • "Как быстро летит время"
  • "Красавица, папина копия"
  • "Папин цветочек"
  • "На папу похожа"
  • "Да, папина копия, особенно 3-е фото"
  • "Это так прекрасно".


Юлия Сахневич с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Позитива и Юлии Сахневич

Алексей Завгородний был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 по 2021 год.

В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками" в паре с Юлией Сахневич и именно тогда пару начали подозревать в романе. Однако позже певец отрицал эти слухи.

Позитив и Сахневич в 2020 году (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Только осенью 2022 года он публично признался, что его сердце не свободно. Однако тогда он не рассекретил, кто именно является его второй половинкой.

В начале 2024 года Позитив признался Юлии Сахневич в любви. Летом пара опубликовала красивую фотосессию в стиле love story. Именно тогда стало известно, что они давно живут вместе и успели пожениться. В одном из интервью артист рассказал, что мечтает стать отцом.

А уже в ноябре 2024 года стало известно, что пара в ожидании первенца. Позитив с супругой не стали делать грандиозную вечеринку, чтобы узнать пол ребенка, и до родов не рассказывали, кто у них будет.

27 декабря 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Марией. Пара не сразу объявила радостную новость в сети, а спустя пару недель.

Первое фото дочери Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Юлия Сахневич уже успела показать в своем блоге, как она приходит в дородовую форму. За месяц после родов ей удалось сбросить 12 кг.

Также пара уже впервые вышла в свет после рождения дочери и дала небольшое интервью. В нем Сахневич рассказала, что Позитив часто помогает ей с малышкой и всячески поддерживает.

Позитив с женой и дочкой (фото: instagram.com/positiff)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ПозитивНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса