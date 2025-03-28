Жена Позитива очаровала новыми фото с 3-месячной дочкой

Вчера, 27 марта, Марии исполнилось три месяца.

"Наедаем щечки. Оставлю на память самые лучшие моменты марта здесь", - подписала серию фото молодая мама.

На одном из них она позирует с дочкой, которая одета в свитер с надписью "Мария".



Жена Позитива с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также она сфотографировала малышку возле цифры 3.



Дочь Позитива (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото есть и сам певец, который, к слову, принимает активное участие в жизни ребенка и всячески помогает супруге.



Позитив с дочкой Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также семья сфотографировалась вместе.



Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись комментировать новые фото. Многие отметили, что маленькая Мария растет точной копией своего звездного отца:

"Папина копия"

"Она такая папина. Маленькая Positiffная копия!"

"Красавица, как мама, но похожа на папу"

"Маленький Позитивчик"

"Как быстро летит время"

"Красавица, папина копия"

"Папин цветочек"

"На папу похожа"

"Да, папина копия, особенно 3-е фото"

"Это так прекрасно".



Юлия Сахневич с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Позитива и Юлии Сахневич

Алексей Завгородний был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 по 2021 год.

В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками" в паре с Юлией Сахневич и именно тогда пару начали подозревать в романе. Однако позже певец отрицал эти слухи.



Позитив и Сахневич в 2020 году (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Только осенью 2022 года он публично признался, что его сердце не свободно. Однако тогда он не рассекретил, кто именно является его второй половинкой.

В начале 2024 года Позитив признался Юлии Сахневич в любви. Летом пара опубликовала красивую фотосессию в стиле love story. Именно тогда стало известно, что они давно живут вместе и успели пожениться. В одном из интервью артист рассказал, что мечтает стать отцом.

А уже в ноябре 2024 года стало известно, что пара в ожидании первенца. Позитив с супругой не стали делать грандиозную вечеринку, чтобы узнать пол ребенка, и до родов не рассказывали, кто у них будет.

27 декабря 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Марией. Пара не сразу объявила радостную новость в сети, а спустя пару недель.



Первое фото дочери Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Юлия Сахневич уже успела показать в своем блоге, как она приходит в дородовую форму. За месяц после родов ей удалось сбросить 12 кг.

Также пара уже впервые вышла в свет после рождения дочери и дала небольшое интервью. В нем Сахневич рассказала, что Позитив часто помогает ей с малышкой и всячески поддерживает.



Позитив с женой и дочкой (фото: instagram.com/positiff)

Вас также может заинтересовать