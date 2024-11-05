Позитив та Юлія Сахневич вперше стануть батьками: милі фото і відео закоханих
Український виконавець Позитив (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич незабаром стануть батьками - дівчина вагітна первістком.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на спільну публікацію в Instagram зіркової пари.
Разом вони опублікували пост із вагітною фотосесією. На світлинах Сахневич постала у кількох образах, ефектно підкресливши свій вагітний животик.
Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)
Для першого образу Сахневич обрала чорний піджак, який накинула на голе тіло, та штани прямого крою, для другого - total denim look із сорочкою, зав'язаною спереду на вузол. Обидва наряди підкреслили форми Сахневич, що округлилися.
На одному з фото дівчина також постала в романтичному образі - для цього вона обрала сукню з декором на рукаві.
На всіх фото Позитив ніжно обіймає дружину за живіт. Пара виглядає дуже щасливою та гармонійною.
Закохані чекають на первістка (фото: instagram.com/positiff)
Також артист опублікував у своєму блозі коротке відео із новою піснею, на кадрах якого постала його кохана на останніх місяцях вагітності.
Як відреагували у мережі
Фоловери виконавця, серед яких і зіркові колеги, відразу почали коментувати публікацію:
- "Єєєєєє", - зазначила співачка Надя Дорофєєва
- "Вітаю", - написала дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська
- "Клас, вітаю", - приєдналася до привітань Ілона Гвоздьова
- "Найкрутіша новина! Це дивовижний новий етап життя! Здоров'я міцного! Радіємо за вас!" - зазначила дружина Віталія Козловського Юлія Бакуменко
- "Оуеєє", - лаконічно відреагувала співачка Даша Астаф'єва
- "Які ви. Яка новина, яке щастя", - написала блогерка Аліна Шаманська
- "Щирі привітання", - зауважила актриса Ольга Сумська.
Майбутні батьки (фото: instagram.com/positiff)
Що відомо про відносини Юлії Сахневич та Позитива
Позитив був одружений на дизайнерці та власниці бренду Annсhoo Анні Андрійчук-Завгородній з 2013 року, але в 2021-му пара офіційно розлучилася.
У 2020 році співак брав участь у проекті "Танці зі зірками", саме тоді почали з'являтися чутки про те, що між ними з танцівницею не лише робочі відносини. Хоча Позитив неодноразово заперечував це.
Позитив та Сахневич на проекті у 2020 році (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Лише у жовтні 2022 року артист розповів про нові стосунки, але імені коханої тоді не назвав.
Навесні 2024 року він публічно освідчився Юлії Сахневич у коханні, а влітку пара розсекретила, що вже більше року живуть разом і давно одружені. А в інтерв'ю виконавець відверто розповідав, що вже хоче стати батьком.
Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)
Раніше Позитив вперше зізнався, коли одружився вдруге та розповів про весілля.
Також співак відповів, чи зумів подолати залежність від алкоголю.