Позитив вперше зізнався, коли одружився вдруге і розповів про весілля

Український співак та екс-соліст гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) зізнався, коли вони з його коханою, танцівницею Юлією Сахневич, одружилися.

Про це він сказав під час зйомок шоу Нового каналу "ЄПітання", пише РБК-Україна (проект Styler).

Деталі

Так, зі слів виконавця, вони з Юлією одружені вже понад рік. Їхнє весілля, каже Олексій, було секретним.

Пара вирішила не влаштовувати пишну урочистість, а обмежилася затишною вечіркою у колі найближчих друзів і родичів.

"У шлюбі офіційно перебуваємо більше року. Ми розписалися, коли зрозуміли, що так треба. Просто це не розголошували. У нашої пари цікава історія: все почалося з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю: "Ну, якщо ще й одружимось і збережемо це в таємниці, буде вау", - поділився Позитив.

“Ми не робили весілля, просто гарно розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоби влаштовувати гучні святкування", - додав він.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Артист зазначив, що, перебуваючи на старті своєї сольної кар'єри, намагається присвячувати весь вільний від роботи час своїй дружині.

"Зараз ми проводимо разом увесь вільний час, і це дуже тішить. Коли є така можливість, максимально насолоджуємось один одним. У мене, як у сольного артиста, тільки все починається - зростає кількість концертів, заповнюється графік. Тому я намагаюся, якщо не знаходжусь у студії, бути вдома з дружиною", - сказав співак.

Зазначимо, що цей шлюб для Позитива вже другий. Його першою дружиною була Анна Андрійчук, з якою він розлучився у 2021 році.

Про те, що Завгородній вдруге зв’язав себе узами шлюбу, стало відомо у липні. Тоді пара опублікувала кадри, де на руках у них красуються обручки.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)