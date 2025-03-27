Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська замилувала фото з 5-місячними доньками: на кого вони схожі

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проєкту Ліза Глінська, яка в листопаді 2024 року стала мамою двійні, показала, як підросли її дівчатка.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

У Stories вона показала доньок Поліну і Соломію. Вона показала, що малятка вже можуть довго лежати та розглядати улюблену іграшку.



Доньки Лізи Глінської (скриншот)

Також вона вирішила поспілкуватися з підписниками на тему материнства. Один із них поцікавився, сплять доньки в одній кімнаті чи в різних.



Глінська показала, як виросли її доньки (скриншот)

"Як коли. Вдень, коли короткий сон, то можуть спати і в одній кімнаті, і поруч, і в одному ліжечку. А вночі, щоб не будили одна одну, то в різних", - розповіла Глінська.



Переможниця шоу "МастерШеф" розповіла про доньок (скриншот)

Фоловери Глінської поцікавилися, на кого схожі дівчатка.

"Вони такі різні, і характером, і зовні", - зазначила зірка "МастерШеф".



На кого схожі доньки Лізи Глінської (скриншот)

"Дівчатка дуже різні. Поля схожа на тата, а Мія - на себе. А коли посміхається, очі трохи на мене", - розповіла Глінська.



Доньки Лізи Глінської (скриншот)

Також у молодої мами поцікавилися, чи буде вона одягати дочок в однаковий одяг, коли вони виростуть. На що Глінська відповіла, що не бачить у цьому сенсу.



Глінська показала дітей (скриншот)

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Близько 17 років тому Ліза Глінська була вагітна, але трагічно втратила дитину через недбалість лікарів у пологовому будинку Ялти (АР Крим). Після цієї втрати вона віддалилася від чоловіка, і незабаром вони розлучилися. Щоб впоратися з горем, вона захопилася кулінарією, намагаючись відволіктися від сумних спогадів.

Потім вона потрапила на проєкт "МастерШеф", виграла його і почала розвивати кар'єру.

Про особисте життя Глінської довгий час нічого не було відомо. Однак 2021 року вона опублікувала в соціальних мережах фото з обручкою - її обранець Максим Большаков зробив пропозицію.

Навесні 2022 року, попри повномасштабну війну, пара зіграла весілля у вишиванках.



Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

А восени 2024 року стало відомо, що Глінська вагітна.

У грудні 2024 року вона розповіла, що стала мамою двійні в 41 рік. Її доньки народилися раніше терміну - дівчатка з'явилися на світ на початку листопада на 35,5 тижні вагітності.

Також переможниця шоу "МастерШеф" не приховує, що хоче ще дітей.



Ліза Глінська з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Вас також може зацікавити