Позитив вперше після розлучення зізнався про нові стосунки: що відомо про дівчину

За його словами, він зараз перебуває у стосунках. Це вперше, коли Позитив після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук заговорив про новий роман.

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати", - прокоментував Позитив.

Він зізнався, що стосунки розпочалися ще до початку повномасштабної війни. Хто саме став обраницею Позитива, він говорити не став, втім поділився, що вона також працює у сфері шоубізнесу.

Співак зазначив, що перш ніж між ним та дівчиною зародилися почуття, вони тривалий час просто товаришували.

Позитив з колишньою дружиною (фото: instagram.com/annchuk)