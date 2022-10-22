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Позитив вперше після розлучення зізнався про нові стосунки: що відомо про дівчину

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Субота 22 жовтня 2022 09:55
Позитив вперше після розлучення зізнався про нові стосунки: що відомо про дівчину Позитив розповів про нову дівчину (instagram.com/positiff)
Автор: Тетяна Самарук

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (POZITIFF) вперше розповів, що більше не завидний холостяк.

Про це співак розповів у програмі "Слава+Таня".

За його словами, він зараз перебуває у стосунках. Це вперше, коли Позитив після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук заговорив про новий роман.

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати", - прокоментував Позитив.

Він зізнався, що стосунки розпочалися ще до початку повномасштабної війни. Хто саме став обраницею Позитива, він говорити не став, втім поділився, що вона також працює у сфері шоубізнесу.

Співак зазначив, що перш ніж між ним та дівчиною зародилися почуття, вони тривалий час просто товаришували.

Позитив вперше після розлучення зізнався про нові стосунки: що відомо про дівчинуПозитив вперше після розлучення зізнався про нові стосунки: що відомо про дівчину

Позитив з колишньою дружиною (фото: instagram.com/annchuk)

Нагадаємо, що у квітні 2021-го року Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 - у шлюбі. Співак заявляв, що між ним збереглись дружні стосунки.

Також артист вперше показав свій двоповерховий будинок, де два роки триває ремонт.

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