Позитив вперше після розлучення зізнався про нові стосунки: що відомо про дівчину
Ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (POZITIFF) вперше розповів, що більше не завидний холостяк.
Про це співак розповів у програмі "Слава+Таня".
За його словами, він зараз перебуває у стосунках. Це вперше, коли Позитив після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук заговорив про новий роман.
"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати", - прокоментував Позитив.
Він зізнався, що стосунки розпочалися ще до початку повномасштабної війни. Хто саме став обраницею Позитива, він говорити не став, втім поділився, що вона також працює у сфері шоубізнесу.
Співак зазначив, що перш ніж між ним та дівчиною зародилися почуття, вони тривалий час просто товаришували.
Позитив з колишньою дружиною (фото: instagram.com/annchuk)
Нагадаємо, що у квітні 2021-го року Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 - у шлюбі. Співак заявляв, що між ним збереглись дружні стосунки.
Також артист вперше показав свій двоповерховий будинок, де два роки триває ремонт.