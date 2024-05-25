"Ти для мене цілий світ". Позитив чуттєво зізнався у коханні своїй дівчині (фото)

Український співак Позитив, який нещодавно вперше підтвердив роман з танцівницею Юлією Сахневич, показав їхню нову чуттєву світлину і зізнався своїй дівчині у коханні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Олексія Завгороднього.

Позитив публічно звернувся до коханої

Так, у своїх stories виконавець опублікував спільний знімок з Юлією, з якою він виступав на паркеті "Танців з зірками".

На ньому пара милується одне одним.

"Ти для мене цілий світ. Ти - моя мрія, що здійснилася. Я кохаю тебе до місяця і назад", - ніжно звернувся до коханої екс-соліст гурту "Время и Стекло".

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Нагадаємо, стосунки зірок почалися ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Позитива, його обраниця була з ним поруч в дуже непрості періоди та підтримувала його.

Пара довгий час приховувала свої почуття від публіки. Однак нещодавно знаменитості вирішили розсекретити стосунки й опублікували у фотоблозі зворушливе відео з поцілунками.

Позитив не став підписувати романтичний ролик, залишивши лише смайлик у формі сердечка.