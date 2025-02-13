Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!

Дружина українського виконавця Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній), танцівниця і хореограф Юлія Сахневич показала, який вигляд має її фігура через місяць після народження доньки.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Так, Сахневич показала в Stories, що вона вже почала приводити себе до ладу за допомогою домашніх тренувань.

"Починаю давати навантаження організму. Поки що враження, що я ніколи не займалася, важкувато", - зазначила вона.



Юлія Сахневич повернулася до тренувань після пологів (скриншот)

"Розтяжка так собі. Відчуття ніби стегнові суглоби проржавіли", - написала вона.



Юлія Сахневич повернулася до спорту (скриншот)

Також вона показала, як виглядав її живіт за 2 дні до пологів і через місяць після них.



Дружина Позитива показала фігуру після пологів (скриншот)

"Соромлюся зараз стану тіла і шкіри, але залишу на пам'ять про свій старт повернення у форму", - зазначила танцівниця.

Сахневич розповіла, що вона вже скинула 12 кілограмів через місяць після пологів.



Дружина Позитива показала чесні фото своєї фігури після пологів (скриншот)

"І щоб мотивацією було не лінуватися! Навіть коли не висипаєшся", - написала вона.



Сахневич повернулася до тренувань після пологів (скриншот)

Що відомо про стосунки Юлії Сахневич і Позитива

Пару почали підозрювати в романтичних стосунках ще 2020 року, коли вони брали участь у проєкті "Танці з зірками". Однак тоді Позитив був одружений з власницею бренду Аnnphoo Анною Андрійчук-Завгородньою і категорично заперечував будь-які романтичні зв'язки з Сахневич.

2021 року Позитив розлучився, а 2022 року натякнув, що його серце знову зайняте. Однак тоді він не розповідав, хто саме його друга половинка.

Лише навесні 2024 року артист публічно зізнався Юлії Сахневич у коханні, і невдовзі стало відомо, що пара вже давно живе разом, ба більше - офіційно оформила стосунки.

У листопаді 2024 року вони оголосили, що чекають на первістка. Однак стать дитини, як і гендер-паті, Позитив і Сахневич не афішували в мережі.

27 грудня 2024 року народилася їхня донька. Утім, пара не одразу оголосила про це в мережі, а тримала інтригу близько двох тижнів.

Новонароджену назвали Марією. Молодий батько вже встиг похвалитися першими фото доньки в мережі.



Сім'я Позитива (фото: instagram.com/positiff)