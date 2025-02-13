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Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!

Четвер 13 лютого 2025 20:30
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Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг! Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського виконавця Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній), танцівниця і хореограф Юлія Сахневич показала, який вигляд має її фігура через місяць після народження доньки.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Так, Сахневич показала в Stories, що вона вже почала приводити себе до ладу за допомогою домашніх тренувань.

"Починаю давати навантаження організму. Поки що враження, що я ніколи не займалася, важкувато", - зазначила вона.
Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!
Юлія Сахневич повернулася до тренувань після пологів (скриншот)

"Розтяжка так собі. Відчуття ніби стегнові суглоби проржавіли", - написала вона.
Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!
Юлія Сахневич повернулася до спорту (скриншот)

Також вона показала, як виглядав її живіт за 2 дні до пологів і через місяць після них.
Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!
Дружина Позитива показала фігуру після пологів (скриншот)

"Соромлюся зараз стану тіла і шкіри, але залишу на пам'ять про свій старт повернення у форму", - зазначила танцівниця.

Сахневич розповіла, що вона вже скинула 12 кілограмів через місяць після пологів.
Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!
Дружина Позитива показала чесні фото своєї фігури після пологів (скриншот)

"І щоб мотивацією було не лінуватися! Навіть коли не висипаєшся", - написала вона.
Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!
Сахневич повернулася до тренувань після пологів (скриншот)

Що відомо про стосунки Юлії Сахневич і Позитива

Пару почали підозрювати в романтичних стосунках ще 2020 року, коли вони брали участь у проєкті "Танці з зірками". Однак тоді Позитив був одружений з власницею бренду Аnnphoo Анною Андрійчук-Завгородньою і категорично заперечував будь-які романтичні зв'язки з Сахневич.

2021 року Позитив розлучився, а 2022 року натякнув, що його серце знову зайняте. Однак тоді він не розповідав, хто саме його друга половинка.

Лише навесні 2024 року артист публічно зізнався Юлії Сахневич у коханні, і невдовзі стало відомо, що пара вже давно живе разом, ба більше - офіційно оформила стосунки.

У листопаді 2024 року вони оголосили, що чекають на первістка. Однак стать дитини, як і гендер-паті, Позитив і Сахневич не афішували в мережі.

27 грудня 2024 року народилася їхня донька. Утім, пара не одразу оголосила про це в мережі, а тримала інтригу близько двох тижнів.

Новонароджену назвали Марією. Молодий батько вже встиг похвалитися першими фото доньки в мережі.
Дружина Позитива вразила чесними фото через місяць після пологів: вже скинула 12 кг!
Сім'я Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Раніше Потап натякнув на нещирість Позитива.

Також у ЗМІ ходять чутки, що Леся Нікітюк вагітна первістком.

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