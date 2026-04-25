Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки

У ніч на 25 квітня російські окупанти завдали серії ударів по Харкову, Дніпру, Сумській, Київській та Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільників обласних військових адміністрацій та Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Дніпро: 14 поранених, є дитина

За інформацією Олександра Ганжі, начальника ОВА, внаслідок ворожої атаки на Дніпро постраждали 14 людей, серед них 9-річний хлопчик.

Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Дев’ятеро людей госпіталізовані, всі в стані середньої тяжкості. Серед постраждалих - жінки 41, 44 та 58 років, а також 41-річний чоловік.

Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Внаслідок ударів частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Також пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, приватні будинки, автівки та магазин.

Окрім того, стало відомо, що у Дніпрі з-під завалів чотириповерхівки дістали тіло загиблої людини.

Росіяни завдали удару і по АЗС. Там зайнялася пожежа. Також горять три вантажівки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Атака на Харків: кілька районів, пошкоджено газогін та зупинку

Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав кількох ударів по Київському та Шевченківському районах Харкова. Одне з влучань сталося поблизу житлового будинку.

Постраждала транспортна інфраструктура - знищено зупинку громадського транспорту та пошкоджено газогін.

Також зафіксовано влучання у Салтівському та Немишлянському районах (пошкоджено приватні будинки, на місці пожежа). Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Крім того, через удар ворожого безпілотника в Немишлянському районі постраждав півторарічний хлопчик. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй усю необхідну допомогу.

Ситуація на Запоріжжі

Впродовж доби окупанти завдали 555 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 25 авіаударів, 357 атак БпЛА, 6 обстрілів із РСЗВ та 167 артилерійських ударів.

Надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Влучання у Білій Церкві

У Білій Церкві зафіксовано падіння ворожих цілей. Внаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення.

Як зазначив Володимир Вовкотруб, ранок у громаді видався зовсім недобрим. Ворог намагається тримати людей у напрузі, б’є по мирному життю, сіє страх і хаос. Як тільки дозволить безпекова ситуація, всі служби приступлять до ліквідації наслідків.

Фото: пожежа в Білій Церкві (t.me/bmrada)​​​​​​​

Робота ППО на Черкащині

За даними обласної влади, ворожі цілі фіксували також у повітряному просторі Черкаської області. Силами та засобами протиповітряної оборони в межах регіону знешкоджено п'ять російських ракет та один БпЛА.

На щастя, минулося без травмованих.

У Черкаському районі уламками ракети пошкоджено покрівлю приватного будинку. Обстеження території триває.

Наслідки атаки на Миколаївщину

Учора та в ніч на 25 квітня російські окупанти завдали ударів по Миколаївській області. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Протягом дня ворог атакував область безпілотниками типу "Shahed". Внаслідок ранкової атаки та падіння уламків у Миколаївському районі постраждали дві жінки:

45-річна жінка отримала легкі поранення;

68-річна жінка - гостру реакцію на стрес.

Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися. Також пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередачі.

Внаслідок нічної масованої атаки пошкоджено ЛЕП у Миколаївському районі. Наразі без світла залишилися шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Учора та сьогодні зранку ворог 18 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Внаслідок цього в селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Обстріл Одещини

В Одеській області внаслідок влучань сталося руйнування трьох одноповерхових житлових будинків, господарчої споруди з подальшим загорянням та 7 автомобілів.

Рятувальники ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, постраждали 2 людини.

Окрім того, росіяни атакували судно під прапором Панами, яке виходило з порту на Одещині.

Унаслідок удару на борту сталося загоряння. Екіпаж самостійно ліквідував пожежу. Обійшлося без постраждалих. Судно продовжило рух.

Фото: наслідки атаки на Одещину (ДСНС)

Інформація від Повітряних сил

Росія вночі завдала комбінованого удару дронами та ракетами по об'єктах критичної інфраструктури України.

Основний напрямок удару - Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 дронів):

12 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску - Міллерово, Курськ, Єйськ, РФ, ТОТ АР Крим);

29 крилатих ракет Х-101 (район пусків - із акваторії Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (район пуску - Брянська обл., РФ);

5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків - акваторія Каспійського моря);

619 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей - 30 ракет та 580 безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 9 локаціях.