Вперше після народження доньки: зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьми

Як виглядають діти колись відомого холостяка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Іраклі Макацарія вперше за тривалий час засвітив двох дітей публіці, взявши участь в родинній фотосесії. У січні він з дружиною Лізою Чічуа привітав доньку, і тепер тішить підписників спільними кадрами.

На фото він позує разом з дружиною та двома дітьми. Пара вже не приховує обличчя старшого сина Георгія, однак маленьку Ніну поки що не показують широкій аудиторії. На знімках крихітка спить на плечі тата, а син посміхається на руках мами.

Іраклі Макацарія з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/maqatsa)

Для сімейної фотосесії пара обрала стильні образи, які перегукуються між собою. Так, Ліза вбралася в молочні джинси та бежевий худі, а Іраклі вдягнув білу футболку, яку доповнив светром та джинсами. Маленький Георгій також вибрав джинси та світшот, а маленьку Ніну подружжя вбрало в дитячий комбінезон та шапочку.

Як виглядають діти Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Наприкінці січня Іраклі та його дружина Ліза привітали в родині ще одну дитину - у них народилася донька Ніна. Дівчинка з'явилася на світ з вагою понад 3 кг.

Іраклі Макацарія тримає на руках доньку (фото: instagram.com/maqatsa)

Як відреагували в мережі

Користувачів розчулили зворушливі родинні фото. Підписники засипали пару компліментами та побажаннями щастя.

"Ви прекрасні! Щастя вам".

"Дуже красиві!"

"Я обожнюю вашу родину, будьте завжди здорові та щасливі!"

"Нехай ваша прекрасна сім'я буде щасливою".

"Таке вже гарне малятко".

"Синуля дуже схожий на маму. Щастя вашій сім'ї".

Родина Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/maqatsa)

Що відомо про подружжя

Іраклі зустрів Лізу, яка молодша за нього на 17 років, у Грузії в черзі перед концертом відомої групи. Дізнавшись про дівчину у спільних знайомих, він почав з нею листуватися, а згодом проявив турботу, надіславши улюблені солодощі - чурчхелу.

У 2022-му бізнесмен на вершині гори у Тбілісі зробив пропозицію коханій, а вже в липні того ж року вони зіграли весілля у грузинських традиціях та повінчалися. У травні 2023-го стало відомо, що подружжя чекає на первістка, а в жовтні минулого року - на другу дитину.

Нагадаємо, Макацарія також відомий своєю участю в українських проєктах "Танці з зірками", "Зважені та щасливі" та "Маска".

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