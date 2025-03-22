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Вперше після народження доньки: зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьми

Субота 22 березня 2025 15:15
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Вперше після народження доньки: зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьми Іраклі Макацарія з дружиною (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який прославився завдяки участі в романтичному шоу "Холостяк-6", вразив мережу родинними фото.

Як виглядають діти колись відомого холостяка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Іраклі Макацарія вперше за тривалий час засвітив двох дітей публіці, взявши участь в родинній фотосесії. У січні він з дружиною Лізою Чічуа привітав доньку, і тепер тішить підписників спільними кадрами.

На фото він позує разом з дружиною та двома дітьми. Пара вже не приховує обличчя старшого сина Георгія, однак маленьку Ніну поки що не показують широкій аудиторії. На знімках крихітка спить на плечі тата, а син посміхається на руках мами.

Вперше після народження доньки: зірка &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьмиІраклі Макацарія з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/maqatsa)

Для сімейної фотосесії пара обрала стильні образи, які перегукуються між собою. Так, Ліза вбралася в молочні джинси та бежевий худі, а Іраклі вдягнув білу футболку, яку доповнив светром та джинсами. Маленький Георгій також вибрав джинси та світшот, а маленьку Ніну подружжя вбрало в дитячий комбінезон та шапочку.

Вперше після народження доньки: зірка &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьмиЯк виглядають діти Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Наприкінці січня Іраклі та його дружина Ліза привітали в родині ще одну дитину - у них народилася донька Ніна. Дівчинка з'явилася на світ з вагою понад 3 кг.

Вперше після народження доньки: зірка &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьмиІраклі Макацарія тримає на руках доньку (фото: instagram.com/maqatsa)

Як відреагували в мережі

Користувачів розчулили зворушливі родинні фото. Підписники засипали пару компліментами та побажаннями щастя.

  • "Ви прекрасні! Щастя вам".
  • "Дуже красиві!"
  • "Я обожнюю вашу родину, будьте завжди здорові та щасливі!"
  • "Нехай ваша прекрасна сім'я буде щасливою".
  • "Таке вже гарне малятко".
  • "Синуля дуже схожий на маму. Щастя вашій сім'ї".

Вперше після народження доньки: зірка &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьмиРодина Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/maqatsa)

Що відомо про подружжя

Іраклі зустрів Лізу, яка молодша за нього на 17 років, у Грузії в черзі перед концертом відомої групи. Дізнавшись про дівчину у спільних знайомих, він почав з нею листуватися, а згодом проявив турботу, надіславши улюблені солодощі - чурчхелу.

У 2022-му бізнесмен на вершині гори у Тбілісі зробив пропозицію коханій, а вже в липні того ж року вони зіграли весілля у грузинських традиціях та повінчалися. У травні 2023-го стало відомо, що подружжя чекає на первістка, а в жовтні минулого року - на другу дитину.

Нагадаємо, Макацарія також відомий своєю участю в українських проєктах "Танці з зірками", "Зважені та щасливі" та "Маска".

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