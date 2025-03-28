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Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою

П'ятниця 28 березня 2025 13:00
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Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського співака Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) Юлія Сахневич опублікувала в мережі нові фото їхньої доньки Марії, яка помітно підросла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вчора, 27 березня, Марії виповнилося три місяці.

"Наїдаємо щічки. Залишу на пам'ять найкращі моменти березня тут", - підписала серію фото молода мама.

На одному з них вона позує з донькою, яка вдягнена у светр із написом "Марія".
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Дружина Позитива з донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також вона сфотографувала дитину біля цифри 3.
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Дочка Позитива (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото є і сам співак, який, до речі, бере активну участь у житті дитини й всіляко допомагає дружині.
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Позитив із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також сім'я сфотографувалася разом.
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі тут же почали коментувати нові фото. Багато хто зазначив, що маленька Марія росте точною копією свого зіркового батька:

  • "Татова копія"
  • "Вона така татова. Маленька Positiffна копія!"
  • "Красуня, як мама, але схожа на тата"
  • "Маленький Позитивчик"
  • "Як швидко летить час"
  • "Красуня, татова копія"
  • "Татова квіточка"
  • "На тата схожа"
  • "Так, татова копія, особливо 3-тє фото"
  • "Це так прекрасно".

Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Юлія Сахневич із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про стосунки Позитива і Юлії Сахневич

Олексій Завгородній був одружений з дизайнеркою та власницею бренду Аnnnshooo Анною Андрійчук-Завгородньою з 2013 по 2021 рік.

У 2020 році співак брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Юлією Сахневич і саме тоді пару почали підозрювати в романі. Однак пізніше співак заперечував ці чутки.
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Позитив і Сахневич у 2020 році (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Лише восени 2022 року він публічно зізнався, що його серце не вільне. Однак тоді він не розсекретив, хто саме є його другою половинкою.

На початку 2024 року Позитив зізнався Юлії Сахневич у коханні. Влітку пара опублікувала красиву фотосесію в стилі love story. Саме тоді стало відомо, що вони давно живуть разом і встигли одружитися. В одному з інтерв'ю артист розповів, що мріє стати батьком.

А вже в листопаді 2024 року стало відомо, що пара в очікуванні первістка. Позитив із дружиною не стали робити грандіозну вечірку, щоб дізнатися стать дитини, і до пологів не розповідали, хто у них буде.

27 грудня 2024 року в них народилася донька, яку назвали Марією. Пара не відразу оголосила радісну новину в мережі, а за кілька тижнів.
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Перше фото доньки Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Юлія Сахневич вже встигла показати у своєму блозі, як вона приходить у допологову форму. За місяць після пологів їй вдалося скинути 12 кг.

Також пара вже вперше вийшла у світ після народження доньки й дала невелике інтерв'ю. У ньому Сахневич розповіла, що Позитив часто допомагає їй з малятком і всіляко підтримує.
Дружина Позитива зачарувала новими фото з 3-місячною донечкою
Позитив з дружиною і донькою (фото: instagram.com/positiff)

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