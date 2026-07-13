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Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі

17:21 13.07.2026 Пн
2 хв
Косіняк-Камиш невдоволений поведінкою деяких українців за кордоном
aimg Валерій Ульяненко
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі Фото: Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
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Усі придатні до військової служби молоді українці повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі TVP Info.

Польський міністр висловив невдоволення поведінкою деяких українських громадян за кордоном. Він зазначив, що роз'їжджати на автомобілях за мільйони злотих під час війни є неправильним.

"Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", - наголосив Косіняк-Камиш.

Водночас очільник Міноборони Польщі розкритикував місцевих ультраправих політиків та опозиційну партію "Право і справедливість". За його словами, вони підігрівають небезпечні антиукраїнські настрої.

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру - Польща, поляки - за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", - заявив він.

Нагадаємо, у липні Європейська комісія має представити наймасштабніші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист українських біженців.

За інформацією ЗМІ, право на тимчасовий захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про немобілізацію, яку видаватимуть уповноважені органи України.

РБК-Україна також писало, що для українців, які планують повернення з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому".

Сервіс допомагає сформувати покроковий план повернення, зокрема щодо пошуку житла, працевлаштування, оформлення документів і влаштування дітей до навчальних закладів.

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