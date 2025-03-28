Жена Позитива очаровала новыми фото с 3-месячной дочкой
Супруга популярного украинского певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) Юлия Сахневич опубликовала в сети новые фото их дочери Марии, которая заметно подросла.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Вчера, 27 марта, Марии исполнилось три месяца.
"Наедаем щечки. Оставлю на память самые лучшие моменты марта здесь", - подписала серию фото молодая мама.
На одном из них она позирует с дочкой, которая одета в свитер с надписью "Мария".
Жена Позитива с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Также она сфотографировала малышку возле цифры 3.
Дочь Позитива (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
На фото есть и сам певец, который, к слову, принимает активное участие в жизни ребенка и всячески помогает супруге.
Позитив с дочкой Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Также семья сфотографировалась вместе.
Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Как отреагировали в сети
Пользователи сети тут же принялись комментировать новые фото. Многие отметили, что маленькая Мария растет точной копией своего звездного отца:
- "Папина копия"
- "Она такая папина. Маленькая Positiffная копия!"
- "Красавица, как мама, но похожа на папу"
- "Маленький Позитивчик"
- "Как быстро летит время"
- "Красавица, папина копия"
- "Папин цветочек"
- "На папу похожа"
- "Да, папина копия, особенно 3-е фото"
- "Это так прекрасно".
Юлия Сахневич с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Что известно про отношения Позитива и Юлии Сахневич
Алексей Завгородний был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 по 2021 год.
В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками" в паре с Юлией Сахневич и именно тогда пару начали подозревать в романе. Однако позже певец отрицал эти слухи.
Позитив и Сахневич в 2020 году (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Только осенью 2022 года он публично признался, что его сердце не свободно. Однако тогда он не рассекретил, кто именно является его второй половинкой.
В начале 2024 года Позитив признался Юлии Сахневич в любви. Летом пара опубликовала красивую фотосессию в стиле love story. Именно тогда стало известно, что они давно живут вместе и успели пожениться. В одном из интервью артист рассказал, что мечтает стать отцом.
А уже в ноябре 2024 года стало известно, что пара в ожидании первенца. Позитив с супругой не стали делать грандиозную вечеринку, чтобы узнать пол ребенка, и до родов не рассказывали, кто у них будет.
27 декабря 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Марией. Пара не сразу объявила радостную новость в сети, а спустя пару недель.
Первое фото дочери Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Юлия Сахневич уже успела показать в своем блоге, как она приходит в дородовую форму. За месяц после родов ей удалось сбросить 12 кг.
Также пара уже впервые вышла в свет после рождения дочери и дала небольшое интервью. В нем Сахневич рассказала, что Позитив часто помогает ей с малышкой и всячески поддерживает.
Позитив с женой и дочкой (фото: instagram.com/positiff)
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