ЗСУ звільнили три села, а Україна та РФ провели обмін полоненими: новини за вихідні

Україна провела обмін полоненими з Російською Федерацією, а Збройні сили України тим часом змогли звільнити три населених пункти в Донецькій області.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 10 червня:
РФ атакувала аеродром у Полтавській області: пошкоджена інфраструктура та техніка;
ЗСУ вдалось прорвати першу лінію оборони Росії в деяких районах.
Новини за 11 червня:
В армії РФ почастішали саботажі, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми";
Росіяни скинули дві авіабомби на Херсонську область, одна впала біля дитсадка;
В ЗСУ розповіли подробиці операції звільнення Благодатного;
В Запорізькій області партизани знищили групу окупантів.
Вчора, 11 червня, Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що операція з деокупації населеного пункту була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.
Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.
А вже ввечері заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Макарівка Донецької області.
Крім того, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з РФ повернула додому 95 захисників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
У координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділу "Ахмат".
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде у відставку з посади депутата парламенту через звіт комітету у справі Partygate.
Комітет з питань привілеїв Палати громад звинуватив експрем'єра в тому, що він знав про вечірки під час локдауну через ковід на Даунінг-стріт та умисно вводив парламент в оману. Борис Джонсон вважає, що автори звіту в справі не надали жодних доказів цьому.
В Угорщині готується пресконференція з українськими військовополоненими. На ній вони повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.
За словами одного зі співрозмовників РБК-Україна, публічний вихід з такими заявами було обов'язковою умовою для вивезення з Росії.
Уряд Канади надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн канадських доларів - понад 370 млн доларів США. Крім цього, Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.
Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів.
"Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонської області. Сьогодні поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном", - повідомили в компанії.
В зв'язку з забрудненням води в Херсонській області введено заборону на купання в відкритих водоймах, а також на вилов та продаж риби.
"Небезпека цілком реальна й відчутна. Це наша вода. На жаль вона зараз небезпечна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму", - повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові атакували човен із цивільними, під час їхньої евакуації з лівого берега Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.
"Армія РФ атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега в Херсонській області. Вони відкрили вогонь у спини цивільним", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і перепросило за те, що він порівняв африканців із мавпами.
Повідомляється, що на зустрічі у будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: "Африканська група приєдналася до нас".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.