ЗСУ заявили про звільнення населеного пункту Благодатне, показали відео

Українські воїни заявили про звільнення населеного пункту Благодатне Донецької області від окупації. Також вдалось взяти в полон російських військових та здобути від них цінну інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Варто зауважити, що Генеральний штаб Збройних сил України наразі жодним чином не коментував інформацію.

Фото: Благодатне станом на 11.06 о 12:33 (deepstatemap)

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", - пише пресслужба бригади.

Зазначається, що під час операції нашим воїнам вдалось взяти в полон російських військових. Отримана від них інформації допоможе в подальшій деокупації українських територій.

Контрнаступ Збройних сил України

Згідно з оголошенням Міністерства оборони Росії, з 5 червня наші війська розпочали "широкомасштабний контрнаступ" на кількох ділянках фронту. За словами Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони, наступ Збройних сил України ще не розпочався, але наближається.

Протягом останнього тижня Росія систематично поширює фейкову інформацію. Зокрема, ворог намагається створити враження "великих втрат ЗСУ" та "знищення техніки Заходу". Україна активно спростовує ці недостовірні заяви. Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони на півдні України, зазначила, що це спроба росіян "заповнити ефір", оскільки їхнє повномасштабне вторгнення виявилось проваленим.

"Як то кажуть, дайте їм можливість захлинутися у своїй брехні. А що стосується роботи Сил оборони - майте терпіння", - підкреслила Гуменюк.