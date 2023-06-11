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Румунія відкликала свого посла з Кенії через расистський скандал

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Неділя 11 червня 2023 00:55
Румунія відкликала свого посла з Кенії через расистський скандал Фото: Румунія відкликала свого посла з Кенії через расистський скандал (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і вибачилося за те, що він порівняв африканців із мавпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що на зустрічі у будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: "Африканська група приєдналася до нас".

Вперше про інцидент повідомив міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія 8 червня. Він заявив, що був "приголомшений і обурений" цим інцидентом. За його словами, було заїксовано спроби приховати поведінку Тігау.

Пізніше, 9 червня, африканські дипломати вимагали публічних вибачень від МЗС Румунії, наполягаючи на тому, що приватних вибачень замало. У той же день Румунія оголосила, що поінформована про інцидент і розпочала процедуру відкликання свого посла.

"Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятною", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

Раніше ми писали, що в ООН закликали Росію призупинити примусову мобілізацію та расизм.

Також повідомлялося, що Румунія зобов'язала Росію скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті. Зокрема, країну мають залишити понад 50 росіян упродовж 30 днів.

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