РФ атакувала аеродром у Полтавській області: пошкоджена інфраструктура та техніка

Росія в ніч на 10 червня атакувала Полтавську область. Окупанти вдарили по військовому аеродрому "Миргород".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

За його словами, РФ використала для атаки балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також іранські дрони-камікадзе. Лунін зазначив, що пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка.

Пожежу після атаки локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

"Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", - додав Лунін.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи чули на півдня України та в інших регіонах.

В Одесі через падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у багатоповерхівці. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, троє осіб загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Крім того, Росія вдарила ракетою по узбережжю Одеської області. Внаслідок удару троє осіб постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.