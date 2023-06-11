В Росії заявили про падіння безпілотника в Калузькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Калузької області Владислава Шапша.

За інформацією місцевої влади, сталося падіння безпілотного літального апарату на території Жуківського району, поблизу села Стрілківка.

Зазначається, що постраждалих, як завжди немає, а на місці працюють спеціальні служби.

Надзвичайні події в РФ

Останніми часом окупанти почали все частіше скаржитися на те, що дрони залітають на територію РФ. Влада Калузької області, 5 червня, заявила про падіння двох дронів на автодорозі М3, що веде від Москви до державного кордону з Україною.

Росіяни в Калузькій області чули потужний вибух 1 червня. Заявили про "збиття безпілотника"

Вночі, 11 червня, в Олексіївському окрузі Бєлгородській області зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

2 червня, в Курську росіяни чули звуки вибухів. Місцева влада заявила про роботи ППО на території області та про збиття дронів.