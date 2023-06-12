ВСУ освободили три села, а Украина и РФ провели обмен пленными: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 10 июня:

Новости за 11 июня:

ВСУ уволили три населенных пункта

Вчера, 11 июня, Сухопутные войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что операция по деоккупации населенного пункта была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.

Позже Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об увольнении соседнего населенного пункта Нескучное.

А уже вечером заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских кафировнаселенный пункт Макаровка Донецкой области.

Украина провела обмен пленных из РФ

Кроме того, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

В координационном штабе сообщили, что удалось вернуть находившихся в плену защитников, которые находились в ЧВК "Вагнера" и подразделения "Ахмат".

Джонсон уходит из парламента Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с должности депутата парламента из-за отчета комитета по делу Partygate.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвинил экс-премьера в том, что он знал о вечеринках во время локдауна из-за ковида на Даунинг-стрит и умышленно вводил парламент в заблуждение. Борис Джонсон считает, что авторы отчета по делу не предоставили никаких доказательств этому.

Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию с пленными

В Венгрии готовится пресс-конференция с украинскими военнопленными. На ней они должны раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

По словам одного из собеседников РБК-Украина, публичный выход с такими заявлениями являлся обязательным условием для вывоза из России.

Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Канады предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн канадских долларов - более 370 млн долларов США. Кроме того, Оттава примет участие в авиационной коалиции.

УЗ внесла изменения в ряд рейсов

Вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда будут отменены на несколько дней.

"Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонской области. Сегодня вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном", - сообщили в компании.

В Херсонской области ввели запрет на купание и лов рыбы

В связи с загрязнением воды в Херсонской области введен запрет на купание в открытых водоемах, а также на отлов и продажу рыбы.

"Опасность вполне реальна и ощутима. Это наша вода. К сожалению, она сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", - сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты обстреляли лодку с людьми в Херсонской области

Российские военные атаковали лодку с гражданскими во время их эвакуации с левого берега Херсонской области. В результате обстрела пострадали шесть человек.

"Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега в Херсонской области. Они открыли огонь в спины гражданским", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Румыния отозвала своего посла из Кении из-за расистского скандала

МИД Румынии отозвал своего посла в Кении Драгоса Тигау из-за расистского скандала и извинился за то, что он сравнил африканцев с обезьянами.

Сообщается, что на встрече у здания ООН в столице Кении Найроби 26 апреля посол Румынии, увидев за окном обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам".