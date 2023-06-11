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В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного

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Донецька область, Неділя 11 червня 2023 15:50
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного Фото: в ЗСУ розповіли про звільнення Благодатного (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові звільнили Благодатне Донецької області від окупації. Також в ході операції вдалось взяти в полон російських військових.

Про це розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша", - повідомив речник.

В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного

Він розповів, що операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.

"Так сказати, особистим прикладом вів за собою", - сказав Шершень.

Паралельно до цього, за його словами, йшли бої за школу, саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки.

"Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу", - повідомив речник.

Він заявив, що вході операції вдалося взяти в полон шість російських військових. З них представники "МВД ДНР" і двоє російських військовослужбовців.

"Прапор вивісив боєць на псевдо "Олімп", - наголосив він.

Звільнення територій України

Сьогодні ми повідомляли, що Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від ворога.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

Крім того, вчора український президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові ведуть на фронті наступальні та оборонні операції.

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В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
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