Війська РФ забороняють українцям залишати затоплені населені пункти, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки вчиненого ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів лише людям із російськими паспортами", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що окупанти силою виганяють зі своїх вцілілих жител людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що електростанція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС . Президент Володимир Зеленський упевнений, що росіяни замінували та підірвали греблю.

Російські окупанти замість допомоги людям у затоплених населених пунктах заборонили евакуацію з одного із населених пунктів у Херсонській області , яке підтопило через підрив Каховської ГЕС. Також вони напередодні підриву ГЕС почали активніше мародерити на тимчасово окупованих територіях.

Усі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та його наслідків читайте у матеріалі РБК-Україна.