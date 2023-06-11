ua ru
Нд, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області

Новость на русском →
Неділя 11 червня 2023 18:52
ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області Фото: ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові під час успішних контрнаступних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сьомого окремого батальйону АРЕЙ УДА у Facebook.

Деокупація населеного пункту відбулася напередодні 10 червня 2023 року.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області

"710 червня 2023 року 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Визволення українських територій

Сьогодні Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили визволення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

Пізніше речник Сил оборони Таврійського напряму Валерій Шершень розповів, що операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У першій штурмовій групі, яка мала на меті опанувати сільський клуб, брав участь заступник командира бригади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС