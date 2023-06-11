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ЗСУ звільнили третій населений пункт у Донецькій області

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Неділя 11 червня 2023 20:47
ЗСУ звільнили третій населений пункт у Донецькій області Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Макарівка Донецької області. Також Силами оборони деокуповано населений пункт Благодатне.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Telegram.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", - повідомила вона.

За її словами, на півдні ЗСУ просунулися двома напрямками від 300 до 1500 метрів.

"Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка", - заявила Маляр.

При цьому вона додала, що на напрямках, де українські війська в обороні – жодної позиції не втрачено.

ЗСУ звільнили третій населений пункт у Донецькій області

Деокупація українських територій

Сьогодні Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

Пізніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що операція з деокупації населеного пункту була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.

Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.

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