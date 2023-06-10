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Під Нікополем просіла залізниця. УЗ внесла зміни до низки рейсів

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Нікополь, Субота 10 червня 2023 20:08
Під Нікополем просіла залізниця. УЗ внесла зміни до низки рейсів Фото: "Укрзалізниця" попередила про скасування низки рейсів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонської області. Сьогодні поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном", - повідомили в компанії.

В прес-службі повідомили, що завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, а приміські поїзди були вчасно скасовані.

"На відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні", - пояснили в "Укрзалізниці".

  • Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова та Тимкова буде обмежено до Чортомлика.

  • Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

На ділянці Чортомлик - Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд з відправленням з Чортомлика о 19:30 та прибуттям до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг - Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", - додали в компанії.

Підрив Каховської ГЕС

Після цинічного підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, що відбувсь у вівторок, 6 червня, вода затопила частину Херсонської області. Особливо важка ситуація на лівому березі, який контролюють окупанти.

Росіяни ігноруються заклики жителів про евакуацію та обстрілюють мирне населення. Водночас за повідомленнями ОВА, у Херсонській області рівень води почав знижуватися. За ніч вода відступила ще на 31 см.

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Укрзалізниця Кривий Ріг Нікополь Каховська ГЕС
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