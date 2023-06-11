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В армії РФ почастішали саботажі, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми", - Генштаб

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Неділя 11 червня 2023 07:10
В армії РФ почастішали саботажі, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми", - Генштаб Фото: в армії РФ почастішали випадки дезертирства та саботажу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російській армії почастішали випадки невиконання наказів, саботажу та нестатутних взаємин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби в російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою і поширення панічних настроїв, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємовідносин.

Повідомляється, що для вирішення цих проблем прийнято рішення, згідно з яким командирам з'єднань та військових частин наказано виявляти та відправляти таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах".

В армії РФ зростає кількість випадків дезертирства

У російській армії почастішали випадки нестатутної поведінки. Так, раніше стало відомо, що в тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції.

Крім того, 28 травня у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекли семеро мобілізованих, які раніше були ув'язненими.

А 25 травня повідомлялося про аналогічний інцидент біля Сватового – тоді близько 20 мобілізованих зникли, захопивши КамАЗ.

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