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Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України та участь в авіакоаліції

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Субота 10 червня 2023 16:40
Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України та участь в авіакоаліції Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Офіс президента)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн канадських доларів - понад 370 млн доларів США. Крім цього, Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

За його словами, Канада надала Україні понад 8 млрд доларів, також - понад один мільярд доларів військової допомоги.

"Наш бюджет розширено до двох мільярдів кредиту уряду України з метою підтримки України, відновлення та реконструкції. Ми надамо 500 млн канадських доларів нового фінансування для військової допомоги", - заявив Трюдо.

Він повідомив, що Оттава передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow і 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

Також Трюдо оголосив, що Канада приєднається до багатонаціональних зусиль з навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

"Ми в Канаді станемо частиною інтернаціональних тренувань, щоб провести тренування в програмі користування літаками. Також приєднаємося до ініціативи навчань з управління танками Leopard", - заявив канадський прем'єр.

Прем'єр Канади з візитом у Києві

Сьогодні стало відомо, що Трюдо прибув із не анонсованим візитом до Києва. Разом із ним приїхала і віце-прем'єр-міністр Христя Фріланд.

Трюдо розпочав свій візит до української столиці з покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

Крім цього він уже встиг зустрітися з Володимиром Зеленським.

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