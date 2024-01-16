Знищення російських літаків і допомога Україні від Швейцарії: новини за 15 січня

Учора, 15 січня 2025 року, військові офіційно підтвердили знищення російських літаків у районі Азовського моря. А Швейцарія анонсувала виділення близько 1,6 млрд євро допомоги Україні.

Війна Росії проти України: останні новини

Залужний підтвердив збиття двох російських літаків

В Україні офіційно підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.

"Воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", - написав Залужний.

Він також подякував Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російський літак Іл-22, який було збито українськими військовими 14 січня над Азовським морем, міг долетіти до аеродрому. Однак він не підлягає відновленню.

Швейцарія передасть близько 1,6 млрд євро допомоги Україні

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року.

"Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту", - заявила президент Швейцарії Віола Амхерд.

За її словами, політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано закладені на конференції з питань відновлення України в липні 2022-го року.

"На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків", - заявила президент Швейцарії.

Глава Міноборони Британії допускає збільшення конфліктів у світі через РФ і не тільки

Світ стає більш небезпечним, що вимагатиме від Британії та її союзників боротьби з "ірраціональними" державами. Лондон збільшуватиме витрати на оборону.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс вважає, що у 2024 році світ стане небезпечнішим і вимагатиме від Великої Британії та її союзників боротьби з "ірраціональними" державами. Саме тому уряд прагне збільшити видатки на оборону до 2,5% від ВВП, і закликав інші демократичні країни взяти з цього приклад.

За його словами, через п'ять років Британія може опинитися на кількох театрах військових дій, включно з Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"Запитайте себе... що вірогідніше - збільшення чи зменшення цієї кількості? Підозрюю, що ми всі знаємо відповідь. Найімовірніше, воно зростатиме. Тож 2024 рік має стати точкою перелому", - сказав міністр.

Коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію: названо терміни

Уряд може внести нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної ради вже протягом кількох тижнів.

Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що нова редакція законопроекту буде в Раді вже найближчим часом. Документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають країну близько 2 років.

У заступниці голови Міноборони попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів", - відповіла вона.

Пізніше Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

У Мелітополі партизани підірвали окупантів разом з технікою. У ГУР розповіли подробиці

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали росіян разом з технікою. Уражено ворожий автомобіль та четверо загарбників.

"14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників "Patriot", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, разом з ворожим позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

"Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", - додали в ГУР.

Уряд підвищив зарплати бюджетникам

Кабінет міністрів підвищив з 1 січня 2024 року зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати. Наступне підвищення відбудеться вже з 1 квітня.

"Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 3 195 гривень", - йдеться в документі.

До цього посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні.

Таким чином, базовий оклад підвищений на 10,4%.

У НАТО відреагували на повідомлення про підготовку Німеччини до можливої війни з РФ

Поширена інформація про підготовку Німеччини до можливого військового конфлікту з РФ не є секретним розвідувальним аналізом.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що воно отримало сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі

"Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічними регіонами", - заявив він.

Однак тепер у НАТО стали використовувати наявні країни і географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.

У ЗСУ розкрили нову мету окупантів на Мар'їнському напрямку

У російських окупантів з'явилася нова мета на Мар'їнському напрямку. Вони хочуть взяти під контроль село Новомихайлівка Донецької області.

"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета - намагається зайти до Новомихайлівки, щоб повністю її взяти", - зазначив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він уточнив, що більше тижня росіяни здійснюють там понад півсотні атак у середньому за добу.

Також, за словами спікера, окупанти активніше застосовують свою бронетехніку та посилили авіаудари. Минулої доби ворог 41 раз задіяв авіаційне озброєння.

Світоліна і Ястремська зі сенсацією переможно пройшли в друге коло Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк успішно подолали перший раунд змагань на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Перша ракетка України Світоліна провела на корті всього годину. Юній власниці вайлдкард Тайлі Престон вітчизняна тенісистка віддала всього чотири гейми. Щоправда, розпочали суперниці з подвійного обміну брейками. Та далі матч повністю контролювала Світоліна.

У першій партій українка ще двічі взяла очки на подачах австралійки. Натомість у другій додала у впевненості на власних подачах, тож для перемоги вистачило й двох брейків. До того ж, фінальний виявився матчболом. Наступною опоненткою Світоліної буде Вікторія Томова з Болгарії (17 січня).

Тим часом приємний сюрприз подарувала Ястремська, вибивши переможницю Вімблдонського турніру торік – чешку Маркету Вондроушову. Перемога української тенісисткою виявилася вкрай домінантною. Вона дозволила суперниці взяти лише гейм у першому сеті та два – в другому.