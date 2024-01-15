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Швейцарія передасть близько 1,6 млрд євро допомоги Україні

Понеділок 15 січня 2024 19:15
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Швейцарія передасть близько 1,6 млрд євро допомоги Україні Фото: президент Швейцарії Віола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленський.

"Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту", - заявила вона.

За її словами, політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано закладені на конференції з питань відновлення України в липні 2022-го року.

"На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків", - заявила президент Швейцарії.

Форум у Давосі

14 січня в Давосі прийшла зустріч провідних дипломатів з метою підготовки ґрунту для мирного плану щодо врегулювання війни в Україні.

Зокрема від України виступали міністр оборони Рустем Умєров та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Крім того, сьогодні президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії. Відомо, що він виступить на форумі зі спеціальним зверненням.

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