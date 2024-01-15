ППО знищила три російські безпілотники в Херсонській і Миколаївській областях (відео)
Сили протиповітряної оборони України сьогодні, 15 січня, знищили три російські безпілотники в Миколаївській і Херсонській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
Зазначається, що протягом дня силам і засобам протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося знищити три російські безпілотники.
Про що йдеться:
- Два розвідувальні дрони ZALA знищили в Херсонській області
- Безпілотник "Мерлін-ВР" знищили в Миколаївській області
"На відео - ураження ворожого розвідувального безпілотника", - додали в Повітряному командуванні.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.
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