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РФ ракетою вдарила по Нью-Йорку: є поранені, під завалами під'їзду перебувають люди

Нью-Йорк, Понеділок 15 січня 2024 20:49
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РФ ракетою вдарила по Нью-Йорку: є поранені, під завалами під'їзду перебувають люди Архівне фото: Росіяни завдали авіаудари по Нью-Йорку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 15 січня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку - у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди", - ідеться в заяві.

За словами Філашкіна, три людини поранені, ще 5 перебувають під завалами. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники і поліція - вирішують питання розбору завалів.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)

"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", - додав очільник області.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, за останню добу під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

Також російські війська обстріляли Красногорівку у понеділок, 15 січня. Одна людина загинула, ще одна поранена.

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