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У ЗСУ розкрили нову мету окупантів на Мар'їнському напрямку

Понеділок 15 січня 2024 16:14
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У ЗСУ розкрили нову мету окупантів на Мар'їнському напрямку Ілюстративне фото: у ЗСУ розкрили нову мету окупантів на Мар'їнському напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російських окупантів з'явилася нова мета на Мар'їнському напряку. Вони хочуть взяти під контроль село Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета - намагається зайти до Новомихайлівки, щоб повністю її взяти", - зазначив Штупун.

У ЗСУ розкрили нову мету окупантів на Мар'їнському напрямку Фото: Новомихайлівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він уточнив, що більше тижня росіяни здійснюють там понад півсотні атак у середньому за добу.

Також, за словами спікера, окупанти активніше застосовують свою бронетехніку та посилили авіаудари. Минулої доби ворог 41 раз задіяв авіаційне озброєння.

Росіяни у Мар'їнці

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому російські окупанти заявили, що вони нібито повністю захопили Мар'їнку Донецької області.

Згодом Штупун спростував таку інформацію, заявивши, що наші захисники продовжують бої за місто.

Наступного дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав, що частина бійців ЗСУ відійшли з Мар'їнки, але місто все ще не окуповане повністю.

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