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Росіяни атакували ТЕС у Донецькій області та газопровід у Нікополі, - Міненерго

Понеділок 15 січня 2024 11:08
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Росіяни атакували ТЕС у Донецькій області та газопровід у Нікополі, - Міненерго Фото: росіяни атакували ТЕС у Донецькій області та газопровід у Нікополі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вкотре атакували критичну інфраструктуру України. Під обстріл потрапили теплова електростанція у Донецькій області та розподільний газопровід у Нікополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Як повідомили у Міненерго, під ворожий обстріл знову потрапила ТЕС у Донецькій області. Обійшлося без постраждалих.

Окрім того, внаслідок бойових дій у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних ушкоджень. Є відключені споживачі.

Остання атака РФ по Україні

Вранці 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Військові агресора випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, протикорабельні ракети Х-22/32 з бомбардувальників Ту-22М3 та аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Зокрема, з шести випущених по Україні аеробалістичних "Кинджалів", три не досягнули своєї цілі. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

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Війна Росії проти України ТЕС Донецька область Дніпропетровська область Нікополь
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