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Буданов розповів, скільки літаків А-50 у хорошому стані залишилося у росіян

Київ, Понеділок 15 січня 2024 19:02
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Буданов розповів, скільки літаків А-50 у хорошому стані залишилося у росіян Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Загалом у розпорядженні у російських окупантів є вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Financial Times заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

"У хорошому стані перебувають лише вісім А-50", - уточнив Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту.

Знищення літаків РФ

Нагадаємо, ще вчора, 14 січня, увечері джерела РБК-Україна у Силах оборони розповіли про те, що захисники збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50.

Також було підбито ще один літак окупантів - Іл-22.

Вже сьогодні, 15 січня, цю інформацію підтвердив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужній. Він зазначив, що обидва літаки було знищено.

Пізніше у Повітряних силах уточнили, що Іл-22 здійснив посадку в Анапі, але вже не підлягає відновленню.

Більш детально про знищення російських літаків - у матеріалі РБК-Україна.

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ГУР Азовское море Росавиация Главное управление разведки КИрило Буданов
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