Коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію: названо терміни

Уряд може внести нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної ради вже протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Наталії Калмикової в ефірі телемарафону.

Калмикова наголосила, що нова редакція законопроекту буде в Раді вже найближчим часом. Документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають країну близько 2 років.

У заступниці голови Міноборони попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів", - відповіла вона.

Пізніше Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, кілька тижнів тому уряд вніс до Верховної ради великий законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У документі містилося посилення заходів проти ухилянтів, зниження призовного віку до 25 років, електронні повістки і не лише.

У профільному комітеті заявляли, що документ містить спірні питання. При цьому омбудсмен Дмитро Лубінець вказував на суперечність Конституції.

Після цього Кабмін вирішив відкликати законопроект з Ради.

Декілька днів тому міністр оборони Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроекту з урахуванням рекомендацій комітету з нацбезпеки вже є.