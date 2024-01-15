Скільки ракет Росія виробляє на місяць: нові дані ГУР

Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. За останні місяці виробництво не збільшилося.

"Вони не змогли суттєво наростити ці обсяги. Наразі максимальні показники залишаються такими ж (як у жовтні минулого року, - ред.) - це близько 115-130 стратегічних ракет. Однак вони можуть відрізнятись в залежності від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей - у тих же Х-101, "Кинжала", "Калібра" - іноземного виробництва", - сказав він.

За його словами, Росія багато втратила саме за рахунок того, що її підприємства, які займались постачанням комплектуючих, перебувають під міжнародними санкціями. "А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби. Знову ж таки, наприклад, у грудні вони взагалі не виробляли деякі види ракет - був нульовий показник - як плановий, так і фактичний", - додав він.

Як зазначив Скібіцький, зараз росіяни намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є.

"Яскравий приклад - з середини вересня росіяни не застосовували ні Х-101, ні "Калібр". Відбувалось накопичення цих ракет. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі, і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави", - додав представник ГУР.

Оперативно-тактичні ракети

Як повідомив Скібіцький, Вся лінійка - Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 - виробляється здебільшого з російських комплектуючих.

"Крім того, це ракета зовсім іншого класу - вона не стратегічна. Це керовані авіаційні ракети. Відповідно, і цілі, для яких вони можуть застосовуватись, теж інші. Ці ракети - Х-31 і Х-59 - спрямовані насамперед на засоби протиповітряної оборони, на наші радіолокаційні станції, які необхідно уразити ворогу перед або під час нанесення масованих ударів", - розповів представник ГУР.

Якщо оцінювати виробництво, зазначив Скібіцький, то воно залежить від типу ракети. "На жаль, вони мають можливість виробляти 100-115 ракет саме цього оперативно-тактичного класу (на кшталт Х-31, Х-59 тощо)", - додав він.

Іноземні комплектуючі

Відзначимо, у січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

Влітку президент України Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, було близько 50 іноземних комплектуючих. У червні також стало відомо, що у російських ракетах "Калібр", якими загарбниками обстрілювали Одесу, було понад 40 іноземних комплектуючих.