Бійці ССО показали, як з міномета знищили групу росіян біля Авдіївки (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій з міномета ліквідували групу росіян біля Авдіївки Донецької області. Трьох окупантів було знищено, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Як повідомляється, на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб просунутися.

"Один і той же маршрут противник атакує щоночі. Під час нічного спостереження в зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалася проводити розвідку, - зазначають оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі.

Оператори ССО відкрили по противнику вогонь з міномета. Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє - отримали поранення.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.