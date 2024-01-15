Світоліна і Ястремська зі сенсацією переможно пройшли в друге коло Australian Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Престон – 2:0 (6:2, 6:2)

Ястремська – Вондроушова – 2:0 (6:1, 6:2)

Костюк – Лю – 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)

Перша ракетка України Світоліна провела на корті всього годину. Юній власниці вайлдкард Тайлі Престон вітчизняна тенісистка віддала всього чотири гейми. Щоправда, розпочали суперниці з подвійного обміну брейками. Та далі матч повністю контролювала Світоліна.

У першій партій українка ще двічі взяла очки на подачах австралійки. Натомість у другій додала у впевненості на власних подачах, тож для перемоги вистачило й двох брейків. До того ж, фінальний виявився матчболом. Наступною опоненткою Світоліної буде Вікторія Томова з Болгарії (17 січня).

Тим часом приємний сюрприз подарувала Ястремська, вибивши переможницю Вімблдонського турніру торік – чешку Маркету Вондроушову. Перемога української тенісисткою виявилася вкрай домінантною. Вона дозволила суперниці взяти лише гейм у першому сеті та два – в другому.

Ястремська шокувала сьому сіяну тенісистку п'ятьма набраними очками поспіль зі старту (два брейки). Тільки Вондроушова спромоглася розмочити рахунок, як українка реалізувала сет-пойнт. У другій партії представниця України знову класно розпочала, повівши 3:0. Натомість ще один брейк дозволив їй подавати на матч уже в сьомому геймі. Та закінчила поєдинок Ястремська у восьмому.

Нарешті Костюк розібралася з американкою Клер Лю. Після стартового переполоху вітчизняна тенісистка вибилася вперед (4:2), тож невдовзі змогла розраховувати на сетбол. Реалізувала його українка на чужій подачі. Утім, Лю реабілітувалася в другій партії, успішно провівши фінальний відрізок сету.

Довелося грати третій. Тут Костюк розкрилася повністю. Вона оформила два брейки, перший та останній гейми виграла "під нуль" і віддала американці лише один пункт. У наступному колі змагань українка протистоятиме бельгійці Еліз Мертенс, а другою суперницею Ястремської буде Варвара Грачова з Франції.